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الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة مطالبة سلطات الكيان المحتل بتهجير أهالي (خانيونس) لرفح

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 1 (كونا) -- حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء من خطورة مطالبة سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل أهالي مدينة (خانيونس) بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه مدينة (رفح) خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل معتبرة هذه الدعوة بمثابة "جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها.
وطالبت المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع الكيان المحتل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي مؤكدة أن الوقت حان لتقوم الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات جدية لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير والذي ينذر بمزيد من الانفجار.
وأشارت الرئاسة إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي الجنوني المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه.
وقالت إن استمرار الكيان الإسرائيلي المحتل بحربه على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 64 ألفا آخرين إلى جانب عدوانها المتصاعد على مدينة (القدس) ومقدساتها وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي لن يحقق الأمن والسلام لها أو لغيرها وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين. (النهاية)

ن ق / م م ج




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