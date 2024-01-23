الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة مطالبة سلطات الكيان المحتل بتهجير أهالي (خانيونس) لرفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 1 (كونا) -- حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء من خطورة مطالبة سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل أهالي مدينة (خانيونس) بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه مدينة (رفح) خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل معتبرة هذه الدعوة بمثابة "جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها.
وطالبت المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع الكيان المحتل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي مؤكدة أن الوقت حان لتقوم الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات جدية لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير والذي ينذر بمزيد من الانفجار.
وأشارت الرئاسة إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي الجنوني المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه.
وقالت إن استمرار الكيان الإسرائيلي المحتل بحربه على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 64 ألفا آخرين إلى جانب عدوانها المتصاعد على مدينة (القدس) ومقدساتها وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي لن يحقق الأمن والسلام لها أو لغيرها وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين. (النهاية)
ن ق / م م ج
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