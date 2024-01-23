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سلوفينيا تؤكد دعم الكويت في الاتفاقية التي أبرمتها مع العراق حول خور عبدالله

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) سلوفينيا (لوبليانا) - 23 - 1 (كونا) -- أشاد رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الامة الكويتي النائب اسامة الزيد اليوم الثلاثاء بنتائج زيارته والوفد المرافق الى العاصمة السلوفينية لوبليانا مشيرا الى أنه سيكون لها نتائج إيجابية في المستقبل.
جاء ذلك في تصريح مشترك أدلى به الزيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت في ختام زيارته الى سلوفينيا التي التقى فيها عددا من المسؤولين السلوفينيين حيث قال إن الوفد البرلماني الكويتي عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع الأطراف البرلمانية والحكومية شملت كلا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الإقتصادية في البرلمان السلوفيني بالإضافة الى رئيسة البرلمان ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية.
وأوضح ان توقيت هذه الزيارة يكتسب اهمية بالغة حيث إنه يأتي بعد حصول سلوفينيا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي حيث كانت دولة الكويت داعمة لها بينما دعمت سلوفينيا الكويت في حصولها على مقعد في مجلس حقوق الانسان.
وردا على سؤال بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات قال النائب الزيد ان المناقشات تناولت عدة قضايا مهمة منها قضية خور عبدالله والإتفاقية الكويتية العراقية بهذا الشأن والتي تم التوقيع عليها في عام 2012 وأودعت في الأمم المتحدة عام 2013.
واشار الى انه اوضح للجانب السلوفيني أهمية الإلتزام بالاتفاقيات الدولية خصوصا أن المحكمة الفدرالية العراقية حاولت إلغاء هذه الاتفاقية بحجة أن هناك قانونا صدر في عام 2015 ينص على أن تكون الإتفاقيات بأغلبية خاصة لكن هذا جاء بعد التوقيع على الإتفاقية وإيداعها في الأمم المتحدة "وهذا ما أكدنا عليه مع الجانب البرلماني والحكومة السلوفينية".
وكشف عن ان "الجانب السلوفيني أبدى تفهمه لموقفنا وأكد دعم بلاده للالتزام بالإتفاقية الدولية باعتبار ان هذا هو ما ينظم العمل عادة.
وذكر الزيد ان المناقشات تطرقت ايضا الى قضية إعفاء المواطنين الكويتين من تأشيرة (شنغن) لافتا الى انهم حصلوا على دعم الجانب السلوفيني في هذا الأمر والذي أكد انه سيدعم هذا الموضوع.
وتطرق الى موقف سلوفينيا من الوضع في الاراضي الفلسطينية وقال انه كان هناك موقف رائع ومشرف من الحكومة السلوفينية من القضية الفلسطينية وحقوق الانسان.
وتابع قائلا "لقد أوضحنا لهم في لقاءاتنا الرسمية موقف الكويت سواء على نطاق قيادة الدولة والبرلمان والحكومة أو الشعب الداعم للقضية الفلسطينية والداعي لوقف المجازر الصهيونية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل كما تناولت محادثاتنا التعاون المشترك في المجال الإقتصادي وشتى المجالات الأخرى".
وذكر الزيد انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برلمانية كويتية سلوفينية وانه تم توجيه الدعوة الى الجانب السلوفيني لزيارة الكويت "كي نتمكن من متابعة هذه الاتفاقيات والمباحثات".
ولفت الى ان رئيسة البرلمان السلوفيني ابدت رغبتها بزيارة البرلمان الكويتي لتفعيل دور التعاون الإقتصادي بين البلدين "وقد تطرقنا الى المجالات التي يمكن ان نتعاون فيها خاصة أن سلوفينيا تتشابه كثيرا مع الكويت في العديد من الجوانب من ابرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
واشار الى ان هناك الكثير من الأمور التي تحظى بها سلوفينيا بحيث يمكن تبادلها مع الكويت والعكس كذلك حيث يمكن للكويت أن تبادل سلوفينيا أشياء تحتاجها معربا عن اعتقاده بانه سيكون هناك تعاون كبير بين البلدين في المستقبل.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي الذي يترأسه النائب الزيد كلا من النواب شعيب شعبان وحمد العليان وعبدالوهاب العيسى اضافة الى سفير دولة الكويت لدى النمسا وسفيرها غير المقيم في سلوفينيا طلال الفصام.
ومن المقرر ان يغادر الوفد البرلماني الكويتي العاصمة السلوفينية لوبليانا مساء اليوم الثلاثاء متوجها الى العاصمة النمساوية فيينا وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتكثيف علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين. (النهاية) ع م ق / ر ج

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