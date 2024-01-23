سلوفينيا تؤكد دعم الكويت في الاتفاقية التي أبرمتها مع العراق حول خور عبدالله

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) سلوفينيا (لوبليانا) - 23 - 1 (كونا) -- أشاد رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الامة الكويتي النائب اسامة الزيد اليوم الثلاثاء بنتائج زيارته والوفد المرافق الى العاصمة السلوفينية لوبليانا مشيرا الى أنه سيكون لها نتائج إيجابية في المستقبل.
جاء ذلك في تصريح مشترك أدلى به الزيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت في ختام زيارته الى سلوفينيا التي التقى فيها عددا من المسؤولين السلوفينيين حيث قال إن الوفد البرلماني الكويتي عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع الأطراف البرلمانية والحكومية شملت كلا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الإقتصادية في البرلمان السلوفيني بالإضافة الى رئيسة البرلمان ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية.
وأوضح ان توقيت هذه الزيارة يكتسب اهمية بالغة حيث إنه يأتي بعد حصول سلوفينيا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي حيث كانت دولة الكويت داعمة لها بينما دعمت سلوفينيا الكويت في حصولها على مقعد في مجلس حقوق الانسان.
وردا على سؤال بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات قال النائب الزيد ان المناقشات تناولت عدة قضايا مهمة منها قضية خور عبدالله والإتفاقية الكويتية العراقية بهذا الشأن والتي تم التوقيع عليها في عام 2012 وأودعت في الأمم المتحدة عام 2013.
واشار الى انه اوضح للجانب السلوفيني أهمية الإلتزام بالاتفاقيات الدولية خصوصا أن المحكمة الفدرالية العراقية حاولت إلغاء هذه الاتفاقية بحجة أن هناك قانونا صدر في عام 2015 ينص على أن تكون الإتفاقيات بأغلبية خاصة لكن هذا جاء بعد التوقيع على الإتفاقية وإيداعها في الأمم المتحدة "وهذا ما أكدنا عليه مع الجانب البرلماني والحكومة السلوفينية".
وكشف عن ان "الجانب السلوفيني أبدى تفهمه لموقفنا وأكد دعم بلاده للالتزام بالإتفاقية الدولية باعتبار ان هذا هو ما ينظم العمل عادة.
وذكر الزيد ان المناقشات تطرقت ايضا الى قضية إعفاء المواطنين الكويتين من تأشيرة (شنغن) لافتا الى انهم حصلوا على دعم الجانب السلوفيني في هذا الأمر والذي أكد انه سيدعم هذا الموضوع.
وتطرق الى موقف سلوفينيا من الوضع في الاراضي الفلسطينية وقال انه كان هناك موقف رائع ومشرف من الحكومة السلوفينية من القضية الفلسطينية وحقوق الانسان.
وتابع قائلا "لقد أوضحنا لهم في لقاءاتنا الرسمية موقف الكويت سواء على نطاق قيادة الدولة والبرلمان والحكومة أو الشعب الداعم للقضية الفلسطينية والداعي لوقف المجازر الصهيونية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل كما تناولت محادثاتنا التعاون المشترك في المجال الإقتصادي وشتى المجالات الأخرى".
وذكر الزيد انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برلمانية كويتية سلوفينية وانه تم توجيه الدعوة الى الجانب السلوفيني لزيارة الكويت "كي نتمكن من متابعة هذه الاتفاقيات والمباحثات".
ولفت الى ان رئيسة البرلمان السلوفيني ابدت رغبتها بزيارة البرلمان الكويتي لتفعيل دور التعاون الإقتصادي بين البلدين "وقد تطرقنا الى المجالات التي يمكن ان نتعاون فيها خاصة أن سلوفينيا تتشابه كثيرا مع الكويت في العديد من الجوانب من ابرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
واشار الى ان هناك الكثير من الأمور التي تحظى بها سلوفينيا بحيث يمكن تبادلها مع الكويت والعكس كذلك حيث يمكن للكويت أن تبادل سلوفينيا أشياء تحتاجها معربا عن اعتقاده بانه سيكون هناك تعاون كبير بين البلدين في المستقبل.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي الذي يترأسه النائب الزيد كلا من النواب شعيب شعبان وحمد العليان وعبدالوهاب العيسى اضافة الى سفير دولة الكويت لدى النمسا وسفيرها غير المقيم في سلوفينيا طلال الفصام.
ومن المقرر ان يغادر الوفد البرلماني الكويتي العاصمة السلوفينية لوبليانا مساء اليوم الثلاثاء متوجها الى العاصمة النمساوية فيينا وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتكثيف علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين. (النهاية) ع م ق / ر ج
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