وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي منعت طائرة أممية من الهبوط في (مأرب)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 23 – 1 (كونا) -- قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء إن ميليشيا الحوثي منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار محافظة (مأرب) وهددت بإسقاطها في ثاني عملية من نوعها خلال أيام.
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي أن "تهديد ميليشيا الحوثي عبر برج هيئة الطيران الواقع تحت سيطرتها في صنعاء بإسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة لمنعها من الهبوط بمحافظة (مأرب) تصعيد خطير وتحد سافر للمجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
وذكر أن هذه الحادثة "تمثل جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان وتؤكد مساعي ميليشيا الحوثي في تعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء وانتهاجها سياسة افقار وتجويع ممنهج لليمنيين".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بإدانة صريحة لهذه "الأعمال الإرهابية واتخاذ موقف صارم إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد بتقويض جهود التهدئة والشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية".
وشدد على ضرورة تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.
وكان مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن ميليشيا الحوثي رفضت السماح بهبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة (مأرب) مشيرا أن إدارة مطار عدن الدولي أبلغت الركاب المتجهين على متن الطائرة إلى (مأرب) بإلغاء الرحلة لرفض برج (صنعاء) السماح لها بالهبوط.
ومنعت ميليشيا الحوثي يوم الخميس الماضي طائرة مدنية سودانية تقل 138 عالقا يمنيا من الهبوط في مطار (المخا) بمحافظة (تعز) اليمنية وأرغمتها على العودة إلى مطار (بورتسودان) بعد أن هددت بإسقاطها. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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