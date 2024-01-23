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وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي منعت طائرة أممية من الهبوط في (مأرب)

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 23 – 1 (كونا) -- قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء إن ميليشيا الحوثي منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار محافظة (مأرب) وهددت بإسقاطها في ثاني عملية من نوعها خلال أيام.
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي أن "تهديد ميليشيا الحوثي عبر برج هيئة الطيران الواقع تحت سيطرتها في صنعاء بإسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة لمنعها من الهبوط بمحافظة (مأرب) تصعيد خطير وتحد سافر للمجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
وذكر أن هذه الحادثة "تمثل جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان وتؤكد مساعي ميليشيا الحوثي في تعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء وانتهاجها سياسة افقار وتجويع ممنهج لليمنيين".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بإدانة صريحة لهذه "الأعمال الإرهابية واتخاذ موقف صارم إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد بتقويض جهود التهدئة والشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية".
وشدد على ضرورة تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.
وكان مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن ميليشيا الحوثي رفضت السماح بهبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة (مأرب) مشيرا أن إدارة مطار عدن الدولي أبلغت الركاب المتجهين على متن الطائرة إلى (مأرب) بإلغاء الرحلة لرفض برج (صنعاء) السماح لها بالهبوط.
ومنعت ميليشيا الحوثي يوم الخميس الماضي طائرة مدنية سودانية تقل 138 عالقا يمنيا من الهبوط في مطار (المخا) بمحافظة (تعز) اليمنية وأرغمتها على العودة إلى مطار (بورتسودان) بعد أن هددت بإسقاطها. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




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