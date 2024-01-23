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البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون بالموافقة على انضمام السويد الى حلف الناتو

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 23 - 1 (كونا) -- صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد الى حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الجمعية العامة للبرلمان صادقت على مشروع القانون بعد حصوله على تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت في حين رفضه 55 نائبا وامتنع عن التصويت 4 آخرون.
وفي أكتوبرالماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف وأحاله إلى البرلمان.
وفي وقت سابق من يناير الجاري قال رئيس البرلمان نعمان قورتولموش إن طريق السويد إلى (ناتو) سيكون مفتوحا بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا.
واستضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس في منتصف يوليو الماضي اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام للناتو ينس شتولتنبرغ.
وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليها وأن ستوكهولم ستدعم في المقابل جهود إحياء مسار انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. (النهاية)

أ ع س / ر ج



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