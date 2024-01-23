البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون بالموافقة على انضمام السويد الى حلف الناتو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 23 - 1 (كونا) -- صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد الى حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الجمعية العامة للبرلمان صادقت على مشروع القانون بعد حصوله على تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت في حين رفضه 55 نائبا وامتنع عن التصويت 4 آخرون.
وفي أكتوبرالماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف وأحاله إلى البرلمان.
وفي وقت سابق من يناير الجاري قال رئيس البرلمان نعمان قورتولموش إن طريق السويد إلى (ناتو) سيكون مفتوحا بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا.
واستضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس في منتصف يوليو الماضي اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام للناتو ينس شتولتنبرغ.
وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليها وأن ستوكهولم ستدعم في المقابل جهود إحياء مسار انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. (النهاية)
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