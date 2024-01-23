تأهل منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 1 (كونا) -- تأهلت منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا مساء اليوم الثلاثاء إلى الدور ثمن النهائي في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وفاز المنتخب الموريتاني على نظيره الجزائري بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم حيث تمكن منتخب (المرابطون) من تسجيل الهدف الأول والوحيد في اللقاء بالشوط الأول عن طريق اللاعب محمد دلاهي في الدقيقة 37 ليقصي المنتخب الجزائري من الدور الأول.
وفي المواجهة الثانية لحساب نفس المجموعة تمكن منتخب أنغولا من الفوز على نظيره بوركينافاسو بهدفين نظيفين أحرزهما كريستوفاو مابولولو في الدقيقة ال36 وأنطونيو كاباكا سلفادور في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في نهاية المباراة.
وعلى إثر هاتين النتيجتين تصدرت أنغولا المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط تليها بوركينافاسو برصيد أربع نقاط ثم المنتخب الموريتاني بثلاث نقاط وفي المركز الرابع والأخير المنتخب الجزائري برصيد نقطتين.
والتحقت منتخبات أنغولا وبوركينافاسو بكل من السنغال والكاميرون والرأس الأخضر ومصر ونيجيريا وغينيا الاستوائية كما تأهل منتخبا غينيا وموريتانيا كأفضل منتخبين احتلا المركز الثالث. (النهاية)
م ر / ر ج
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