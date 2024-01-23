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تأهل منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 1 (كونا) -- تأهلت منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا مساء اليوم الثلاثاء إلى الدور ثمن النهائي في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وفاز المنتخب الموريتاني على نظيره الجزائري بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم حيث تمكن منتخب (المرابطون) من تسجيل الهدف الأول والوحيد في اللقاء بالشوط الأول عن طريق اللاعب محمد دلاهي في الدقيقة 37 ليقصي المنتخب الجزائري من الدور الأول.
وفي المواجهة الثانية لحساب نفس المجموعة تمكن منتخب أنغولا من الفوز على نظيره بوركينافاسو بهدفين نظيفين أحرزهما كريستوفاو مابولولو في الدقيقة ال36 وأنطونيو كاباكا سلفادور في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في نهاية المباراة.
وعلى إثر هاتين النتيجتين تصدرت أنغولا المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط تليها بوركينافاسو برصيد أربع نقاط ثم المنتخب الموريتاني بثلاث نقاط وفي المركز الرابع والأخير المنتخب الجزائري برصيد نقطتين.
والتحقت منتخبات أنغولا وبوركينافاسو بكل من السنغال والكاميرون والرأس الأخضر ومصر ونيجيريا وغينيا الاستوائية كما تأهل منتخبا غينيا وموريتانيا كأفضل منتخبين احتلا المركز الثالث. (النهاية)

م ر / ر ج



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