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متحف تركي يعرض مستحاثات يصل عمرها الى أكثر من 8 ملايين عام

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 23 - 1 (كونا) -- يعرض متحف في ولاية (جانقري) شمالي تركيا مستحاثات يتجاوز عمرها 8 ملايين عام وتجذب آلاف الزوار سنويا.
وذكرت وكالة (الاناضول) التركية أن تاريخ بناء المتحف يعود الى عهد السلطان عبدالحميد الثاني وتم استخدامه كدار للحكومة لمدة نحو 90 عاما ثم وعلى أثر ترميمه جرى تحويله إلى متحف عام 2017.
وأشارت الوكالة إلى أن المتحف يتكون من ثلاثة أقسام وهي تاريخ الطبيعة والآثار والإثنوغرافيا واستضاف العام الماضي نحو 30 ألف زائر.
ونقلت عن وكيل مدير متحف (جانقري) أتيلا جان قوله إن قسم تاريخ الطبيعة في المتحف يضم مستحاثات (وهي بمثابة قطع وأشكال للحياة بالأزمنة الماضية) يقدر عمرها بنحو 5ر8 مليون عام.
وأشار إلى أن مستحاثات الحيوانات الفقارية تتمتع بشهرة عالمية من حيث تنوعها.
وقال إن المتحف يعرض مستحاثات ملفتة تعود لحيوانات مختلفة مثل الزرافات ووحيد القرن والنمور ذات الأسنان السيفية. (النهاية)

ط أ / ر ج



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