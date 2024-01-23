متحف تركي يعرض مستحاثات يصل عمرها الى أكثر من 8 ملايين عام

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 23 - 1 (كونا) -- يعرض متحف في ولاية (جانقري) شمالي تركيا مستحاثات يتجاوز عمرها 8 ملايين عام وتجذب آلاف الزوار سنويا.
وذكرت وكالة (الاناضول) التركية أن تاريخ بناء المتحف يعود الى عهد السلطان عبدالحميد الثاني وتم استخدامه كدار للحكومة لمدة نحو 90 عاما ثم وعلى أثر ترميمه جرى تحويله إلى متحف عام 2017.
وأشارت الوكالة إلى أن المتحف يتكون من ثلاثة أقسام وهي تاريخ الطبيعة والآثار والإثنوغرافيا واستضاف العام الماضي نحو 30 ألف زائر.
ونقلت عن وكيل مدير متحف (جانقري) أتيلا جان قوله إن قسم تاريخ الطبيعة في المتحف يضم مستحاثات (وهي بمثابة قطع وأشكال للحياة بالأزمنة الماضية) يقدر عمرها بنحو 5ر8 مليون عام.
وأشار إلى أن مستحاثات الحيوانات الفقارية تتمتع بشهرة عالمية من حيث تنوعها.
وقال إن المتحف يعرض مستحاثات ملفتة تعود لحيوانات مختلفة مثل الزرافات ووحيد القرن والنمور ذات الأسنان السيفية. (النهاية)
ط أ / ر ج
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