الولايات المتحدة ترحب بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد الى حلف الناتو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بمصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
وقال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى نظيره السويدي هنريك لاندرهولم وشدد على دعم الولايات المتحدة القوي لانضمام السويد إلى الناتو في أقرب وقت ممكن كما أشاد بتصديق البرلمان التركي على ذلك الانضمام.
وناقش الطرفان "تعاوننا الثنائي المتنامي في التقنيات الناشئة والشراكة الوثيقة بشأن مجموعة من التحديات العالمية المشتركة".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الجمعية العامة للبرلمان صادقت على مشروع قانون انضمام السويد للناتو بعد حصوله على تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت في حين رفضه 55 نائبا وامتنع عن التصويت 4 آخرون.
وتأخرت مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو بسبب تحفظات تركية يتعلق بعضها بعدم اتخاذ السويد مجموعة من التدابير اللازمة لمواجهة الاستفزازات وفي مقدمتها حرق المصحف الشريف ومظاهر الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب. (النهاية)
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