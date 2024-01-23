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الولايات المتحدة ترحب بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد الى حلف الناتو

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بمصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
وقال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى نظيره السويدي هنريك لاندرهولم وشدد على دعم الولايات المتحدة القوي لانضمام السويد إلى الناتو في أقرب وقت ممكن كما أشاد بتصديق البرلمان التركي على ذلك الانضمام.
وناقش الطرفان "تعاوننا الثنائي المتنامي في التقنيات الناشئة والشراكة الوثيقة بشأن مجموعة من التحديات العالمية المشتركة".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الجمعية العامة للبرلمان صادقت على مشروع قانون انضمام السويد للناتو بعد حصوله على تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت في حين رفضه 55 نائبا وامتنع عن التصويت 4 آخرون.
وتأخرت مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو بسبب تحفظات تركية يتعلق بعضها بعدم اتخاذ السويد مجموعة من التدابير اللازمة لمواجهة الاستفزازات وفي مقدمتها حرق المصحف الشريف ومظاهر الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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