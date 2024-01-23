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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/23/2024 11:42:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134060 عدن – وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يقول إن ميليشيات الحوثي منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار محافظة (مأرب) وهددت بإسقاطها في ثاني عملية من نوعها خلال أيام.
3134061 أنقرة - البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد الى حلف شمالي الأطلسي (ناتو) وذلك بعد حصوله على تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت في حين رفضه 55 نائبا وامتنع عن التصويت 4 آخرون.
3134031 طوكيو - السلطات الصينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في مقاطعة (يونان) جنوب غربي الصين إلى 31 قتيلا. (النهاية)

ر ج



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