موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134060 عدن – وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يقول إن ميليشيات الحوثي منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار محافظة (مأرب) وهددت بإسقاطها في ثاني عملية من نوعها خلال أيام.
3134061 أنقرة - البرلمان التركي يصادق على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد الى حلف شمالي الأطلسي (ناتو) وذلك بعد حصوله على تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت في حين رفضه 55 نائبا وامتنع عن التصويت 4 آخرون.
3134031 طوكيو - السلطات الصينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في مقاطعة (يونان) جنوب غربي الصين إلى 31 قتيلا. (النهاية)
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