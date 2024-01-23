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أمير الكويت والأمير تركي بن محمد يستعرضان العلاقات الأخوية - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:41:31 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، والوفد المرافق.
ونقل الأمير تركي بن محمد لأمير دولة الكويت، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وحمل أمير الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وهنأ الأمير تركي بن محمد، أمير الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.
جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل

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