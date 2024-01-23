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6220 معتقلا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر - جريدة الوطن السعودية

1/23/2024 11:41:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 6220 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، ومداهمة العديد من المنازل، وتركزت الاعتقالات في نابلس والخليل وبيت لحم.

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