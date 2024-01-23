رصد أكثر من 3000 تعد وتجاوز على خدمات المساجد

(MENAFN
- Al Watan) رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الخمس السنوات الماضية، أكثر من 3000 تعدٍّ وتجاوز على خدمات المساجد في مختلف مناطق المملكة، منها التعديات التي تتم على الكهرباء والمياه، وأتمت معالجة أكثر من 2500 تعد وتجاوز.
وبينت الوزارة أنها تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قداسة بيوت الله.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدٍّ على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.
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