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أمانة جدة تستضيف ورشة التعريف بمنصة انتفاع

1/23/2024 11:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت أمانة محافظة جدة الإثنين ورشة عمل بعنوان ((التعريف بمنصة انتفاع لحصر العقارات المملوكة للدولة)) والتي نفذتها وكالة التعمير ممثلة بإدارة أصول الأمانة بالتعاون مع هيئة عقارات الدولة.
وتهدف الورشة للتعريف بخدمات المنصة وأدوارها ومهامها الرامية نحو رفع مستوى كفاءة وإنتاجية عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.
وتضمنت الورشة عرضاً مفصلاً قدمه كل من: مدير منصة انتفاع ماجد العليط وأخصائي المنصة رياض عسيري وعبدالله الطريفي من إدارة المحفظة العقارية، حيث جرى استعراض المنصة وآلية استخدامها والاستفادة من مميزاتها وخدماتها المتعددة، والتي تشمل تدوين العقار من أراضٍ ومبانٍ، وعقود الاستئجار، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي ضمن التوجه العام للهيئة نحو أتمتة جميع خدماتها وإجراءاتها.

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