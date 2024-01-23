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21 ألف جولة رقابية على الأسواق

1/23/2024 11:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 21.786 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال عام 2023، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية والمسالخ، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عددٍ من المختصين والأطباء البيطريين.
وأكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، على أهمية استمرار مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة، من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.
وأسفرت الجولات عن رصد 814 مخالفة، وضبط وإتلاف 24.701 كيلوجرام من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 344.381 ألفًا من المواشي والطيور في كافة مسالخ منطقة القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

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