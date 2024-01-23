148 ألف مكالمة لـ 911 في يومين

(MENAFN
- Al Watan) كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 عن تلقيه إجمالي 148.506 مكالمة خلال يومي السبت والأحد الماضيين 20 - 21 يناير من الشهر الجاري، في ثلاث مناطق: منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأوضح المركز عن تلقيه يوم السبت 74.009 مكالمة بمعدل 51 اتصالا في الدقيقة شملت منطقة الرياض 33.441 مكالمة، ومنطقة مكة المكرمة 26.654 مكالمة، والمنطقة الشرقية 13.914 مكالمة، بينما تلقى المركز الأحد 74.497 مكالمة بمعدل 52 اتصال في الدقيقة، شملت منطقة الرياض 34.881 مكالمة، ومنطقة مكة المكرمة 25.462 مكالمة، والمنطقة الشرقية 14.154 مكالمة.
MENAFN23012024000089011017ID1107759718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.