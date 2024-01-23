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بوريل لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على دولة فلسطينية

1/23/2024 11:40:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها «حق الفيتو» على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، «يجب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وتابع أن «الأمم المتحدة تعترف واعترفت مرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك».
وأدلى بوريل بتصريحاته غداة محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول اسرائيل بحل الدولتين لوضع حد للحرب في غزة وإحلال الاستقرار في المنطقة.
من جهته، قال كاتس إن إسرائيل تركز حاليا على إعادة الرهائن وضمان أمنها.
واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الاتحاد الاوروبي على النظر في فرض عقوبات على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب «منعه إقامة الدولة الفلسطينية».

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