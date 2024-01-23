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أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله سرا إلى المستشفى

1/23/2024 11:40:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ظهر وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن علنا للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى مطلع يناير الجاري دون إخطار السلطات العليا، وتحدث عبر الفيديو خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول اوكرانيا.
وقال اوستن إن «أمن المجتمع الدولي برمته على المحك في معركة اوكرانيا. وانا أكثر تصميما من أي وقت مضى على العمل مع حلفائنا وشركائنا لدعم اوكرانيا وضمان انجاز المهمة».
وشدد على المساعدات العسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا التي اعلنتها واشنطن الشهر الماضي، لكنه لم يفصل المساعدات الأميركية الجديدة بسبب نقص الاموال.
ونقل لويد اوستن (70 عاما) إلى المستشفى في الاول من يناير الجاري، حيث بقي لمدة اسبوعين بسبب مضاعفات أعقبت عملية جراحية بسبب سرطان البروستاتا تم تشخيص اصابته به مطلع ديسمبر الماضي.
ولم يتم ابلاغ هذا التشخيص وحالتي الاستشفاء اللتين اعقبته الى السلطات العليا في البلاد، بمن في ذلك الرئيس جو بايدن، سوى بعد عدة ايام مما أثار ضجة في الصحافة وبين خصومه الجمهوريين، في خضم سنة انتخابية.
وأدى دخول وزير الدفاع الاميركي المستشفى دون إبلاغ البيت الأبيض الى انقطاع اخبار مسؤول رئيسي عن الأمن القومي الاميركي في وقت باتت القوات الاميركية تستهدف في العراق وسورية ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر.
وأكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع أشرف على الضربات الاميركية البريطانية على المتمردين الحوثيين في اليمن في 12 الجاري «من سريره في المستشفى».

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