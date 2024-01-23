البيت الأبيض ندعم هدنة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض أن بريت ماكغورك مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، يزور المنطقة حاليا لمناقشة وقف الأعمال العدائية في غزة بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» منذ 7 اكتوبر الماضي.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الابيض إن مبعوث الرئيس بايدن «موجود في القاهرة» الآن، وسيجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفا أن «أحد الأمور التي يناقشها، إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، والتوصل لهدنة إنسانية جديدة في غزة لمدة معينة».

وتابع: «أيا كان ما سيبدو عليه شكل غزة بعد الحرب فلا يمكن أن يشمل قادة حماس».

وشدد بالقول: «لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل».