البيت الأبيض ندعم هدنة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض أن بريت ماكغورك مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، يزور المنطقة حاليا لمناقشة وقف الأعمال العدائية في غزة بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» منذ 7 اكتوبر الماضي.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الابيض إن مبعوث الرئيس بايدن «موجود في القاهرة» الآن، وسيجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفا أن «أحد الأمور التي يناقشها، إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، والتوصل لهدنة إنسانية جديدة في غزة لمدة معينة».
وتابع: «أيا كان ما سيبدو عليه شكل غزة بعد الحرب فلا يمكن أن يشمل قادة حماس».
وشدد بالقول: «لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل».
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