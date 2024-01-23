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بلينكن يحشد الحلفاء الأفارقة لمواجهة الأزمات ملتزمون بالشراكة مع دول القارة

1/23/2024 11:40:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن كوت ديفوار تعتبر «دولة قائدة في غرب أفريقيا»، مؤكدا أنها حليف أساسي للولايات المتحدة مع دول أفريقية أخرى، في مكافحة الإرهاب.
وكشف بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس كوت ديفوار، الحسن وتارا، في أبيدجان، أمس، عن تقديم واشنطن 400 مليون دولار لدعم مكافحة التطرف.
وأكد أن الولايات المتحدة، وخصوصا في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، ملتزمة بقضايا الشراكة مع الدول الأفريقية، وأن واشنطن «مستمرة بالاستثمار في القارة الأفريقية للسيطرة على داء الإيدز وأمراض أخرى»، وأنه يجري التفاهم لتسهيل عمليات الاستثمار في كوت ديفوار.
من جانبه، أوضح الرئيس واتارا أن المحادثات مع بلينكن ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب، وأنهما تطرقا إلى الأوضاع في المنطقة بعد الانقلابات التي وقعت في دول قريبة من كوت ديفوار.
وأعرب عن امتنانه وترحبيه بزيارة بلينكن إلى بلاده، قائلا: «أكدنا على قضايا الشراكة بين بلدينا».
وبعد زيارته إلى كوت ديفوار، توجه بلينكن إلى أبوجا حيث التقى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي انتخب العام الماضي بعد حملة تركزت على برنامجه للإصلاح الاقتصادي.
وجاءت لقاءات وزير الخارجية الأميركي مع رئيسي نيجيريا وكوت ديفوار سعيا لتشكل جبهة موحدة مع دول ديموقراطية رئيسية في أفريقيا على وقع أزمات تخيم على العالم. ووقفت الدولتان الواقعتان بغرب أفريقيا، إحداهما ناطقة بالإنجليزية والثانية بالفرنسية، إلى جانب الولايات المتحدة إلى حد كبير رغم توتر تشهده مناطق واسعة من القارة على خلفية تركيز الغرب على تسليح أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس. ومن المقرر ان تتضمن جولة بلينكن في افريقيا، ايضا زيارة أنغولا، التي انتقلت من الحرب إلى الديموقراطية، ولعبت دورا محوريا في التوسط لوضع حد للاضطرابات في جمهورية الكونغو المجاورة.
ودشن بلينكن جولته الى القارة السمراء امس الاول بزيارة دولة الرأس الأخضر، الشريك القديم للولايات المتحدة.
ولدى زيارته مرفأ في برايا عاصمة الرأس الأخضر والذي تم توسيعه بمساعدة أميركية، قال بلينكن إن الولايات المتحدة «تدعم بالكامل» أفريقيا.
وأضاف: «نعتبر أفريقيا جزءا أساسيا وضروريا ومحوريا من مستقبلنا».
وهذه هي الجولة الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى أفريقيا جنوب الصحراء منذ 10 أشهر.
وخلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، توجه بلينكن إلى النيجر لدعم الرئيس المنتخب محمد بازوم، قبل أربعة أشهر من إطاحته من السلطة بواسطة الجيش.
وطرد قادة الانقلاب القوات الفرنسية من البلاد، لكنهم سمحوا بتواجد 1000 جندي أميركي يستخدمون صحراء النيجر قاعدة لمسيراتهم في الحرب ضد الجماعات المسلحة في غرب افريقيا.

MENAFN23012024000130011022ID1107759691

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