ناشطون يدعون لكتابة وقف إطلاق النار في غزة على بطاقات الاقتراع الأميركية

MENAFN - Al-Anbaa) يحض ناشطون مدافعون عن السلام الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة «وقف إطلاق نار» في غزة، على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية احتجاجا على طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأكد ائتلاف مجموعات محلية مناهضة للحرب أطلق على حملته اسم «صوت بوقف إطلاق النار» Vote Ceasefire بأن التحرك يتيح للأميركيين التعبير عن غضبهم حيال تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة حيث ترد إسرائيل بقصف جوي وعمليات برية على هجوم حماس غير المسبوق عليها الذي وقع في السابع من أكتوبر.

وجاء في منشور للحملة على منصة «إكس» «على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في حرب غزة فيما رفضت إدارة بايدن جميع المطالب للدعوة إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للدعم الأميركي لإسرائيل». وأضافت «لذا، ننقل معركتنا إلى الميدان الذي يهتم به الديموقراطيون أكثر من أي مكان آخر.. الانتخابات.

بينما سيفوز جو بايدن بشكل مؤكد تقريبا بترشيح الحزب الديموقراطي في وقت لاحق هذا العام، عليه أنه يعرف بأن الطريق للوصول إلى ذلك سيكون طويلا وصعبا إذا رفض الإصغاء إلى ناخبيه». ولم يوضح منظمو حملة «صوت بوقف إطلاق النار» نسبة المشاركة التي ستشكل نجاحا للحملة فيما مازال تأثيرها غير واضح.