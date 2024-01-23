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بعد أعنف هجمات على الحوثيين بريطانيا تتعهد بـمواصلة إضعاف إمكانياتهم بشن اعتداءات في البحر الأحمر

1/23/2024 11:40:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكّلت الضربات الأميركية والبريطانية الجديدة على مواقع للحوثيين في اليمن ليل أول من أمس، والتي وصفت بأنها الأعنف، تصعيدا كبيرا في منطقة البحر الأحمر، حيث يشن المتمردون المدعومون من إيران هجمات على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس، أن لندن ستواصل الرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرت.
وقال سوناك للبرلمان امس بعد جولة جديدة من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين: «نحن لا نسعى إلى المواجهة»، مضيفا: «لكن في حال الضرورة لن تتردد المملكة المتحدة بالرد في إطار الدفاع عن النفس».
وتابع: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد». ودعا سوناك «الحوثيين ومن يدعمهم إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة».
وأعلن سوناك أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون سيزور منطقة البحر الأحمر «في الأيام المقبلة». وتعهد بفرض عقوبات على الحوثيين، قائلا: «سنستخدم أكثر الوسائل فعالية المتاحة لنا لقطع الموارد المالية» عن الحوثيين.
بدوره، حذر كاميرون أمس من أن المملكة المتحدة ستواصل «إضعاف قدرة» الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر.
وقال كاميرون: «منذ أن تحركنا قبل 10 أيام شن الحوثيون أكثر من 12 هجوما على سفن في البحر الأحمر»، واصفا الهجمات بأنها «غير قانونية» و«غير مقبولة».
وأضاف: «ما فعلناه مجددا هو توجيه الرسالة الأكثر وضوحا بأننا سنواصل إضعاف قدرة (الحوثيين) على تنفيذ هجمات»، مضيفا: «أقوالنا وتحذيراتنا تليها أفعال».
ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ليل أول من أمس جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للمتمردين باليمن، في إطار عملياتها لردع الحوثيين عن مواصلة استهداف سفن تجارية تضامنا مع الفلسطينيين في حربهم مع إسرائيل.
في المقابل، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة «إكس» امس: «شن طيران العدوان الأميركي البريطاني 18 غارة جوية توزعت على 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و3 غارات على محافظة الحديدة، وغارتان على محافظة تعز. وغارة على محافظة البيضاء»، محذرا من أن «هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب».
من جانبها، أكدت وكالة «سبأ نت» التابعة للمتمردين الحوثيين أن القوات الأميركية والبريطانية نفذت ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد.
وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، أن طائرات أميركية وبريطانية استهدفت «بـ 4 غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة».
وكانت واشنطن ولندن قد أكدتا في بيان أصدرتاه بالاشتراك مع دول أخرى شاركت في إسناد هذه الضربات، أن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على 8 أهداف حوثية في اليمن ردا على الهجمات الحوثية المتواصلة ضد الملاحة والتجارة الدولية وضد سفن تعبر البحر الأحمر».
وأوضح البيان أن هذه «الضربات الدقيقة» هدفت إلى تقويض «القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة الدولية وأرواح بحارة أبرياء».
وفي بيان منفصل، أوضحت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أن «الأهداف شملت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض».
وأفاد سكان في العاصمة صنعاء وفق «فرانس برس» عن سماع دوي انفجارات عنيفة منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر والضربات الأميركية ضدهم، علقت عملية التخلص من ناقلة النفط المتهالكة «صافر» قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفاد مسؤولان بوكالة فرانس برس، ما يعرض العملية الهادفة إلى تجنب تلوث بيئي لخطر الفشل.
ووصفت الناقلة «صافر» التي بنيت قبل 48 عاما وكانت تستخدم كمنصة تخزين عائمة، بأنها «قنبلة موقوتة» إذ إنها لم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، ما أجج مخاوف من تسرب حمولتها التي كانت تبلغ 1.14 مليون برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر.
وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفرانس برس إن الوضع في منطقة البحر الأحمر واليمن «خلق تحديات تشغيلية ومالية غير متوقعة» لمشروع قطر «صافر» وتفكيك أجزائها، ما يصعب مواصلة العمل عليه.
وأوضح أنه «بعد تفكير مطول لم يكن أمام الأمم المتحدة خيار سوى تعليق المشروع في الوقت الحالي، وقد أبلغت السلطات بذلك». وأضاف: «نواصل متابعة التطورات على الأرض بعناية شديدة وعن كثب».

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