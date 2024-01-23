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إسرائيل تحقق في كارثة مقتل 24 جنديا وتطوق خان يونس وتنذر سكانها

1/23/2024 11:40:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجل اعتراف إسرائيل بأعلى حصيلة من جنودها القتلى في يوم واحد، سابقة في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 110 أيام، يتوقع أن تكون لها تداعيات مهمة على صعيد المعارك وفي الداخل الإسرائيلي، فيما تتزايد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل الى هدنة والانخراط مجددا في عملية السلام.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن «جهود الوساطة مستمرة في غزة، وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة»، محذرا من ان «التصعيد الذي يجري في غزة وانقطاع الاتصال وعدم إيصال المساعدات للقطاع» كلها عوامل تؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة. وأكد في مؤتمر صحافي أن قطر كانت ولاتزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة. وأضاف: أدخلنا لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين، لكنه لفت إلى أن المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد، مجددا دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر.
وجدد رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة. وشدد على وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها، مؤكدا دعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر.
وبالعودة إلى الأوضاع الميدانية، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانيال هاغاري أمس، ان 24 جنديا بينهم 21 «من قوات الاحتياط» قتلوا أمس الأول، في الحصيلة الأعلى ليوم واحد.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فتح تحقيق فيما وصفه بـ «الكارثة». وقال في بيان «يجب أن نأخذ العبر الضرورية ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا».
وتابع هاغاري في تصريح متلفز ان القوات الإسرائيلية كانت تعمل على «تدمير مبان وبنى تحتية على بعد 600 متر من الحدود» بين غزة وإسرائيل في منطقة مخيم المغازي. وأضاف انه تم إطلاق صاروخ آر بي جي على دبابة كانت تؤمن حماية القوة «وفي الوقت نفسه وقع انفجار في المبنيين وانهارا بلحظة فيما كانت معظم القوة داخلهما أو بقربهما».
وأشار إلى ان المبنيين انفجرا فيما كانت القوات فخختهما بعدما اعتبرت أن «بنى تحتية إرهابية» في المنطقة.
وانتقاما، أعلنت القوات الإسرائيلية أمس «تطويق» خان يونس في جنوب غزة التي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة، وهي مسقط رأس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار ويعتقد بأنه العقل المدبر لعملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الجيش في بيان: «طوقت القوات خان يونس وعمقت العملية في المنطقة» ودعت سكان عدد من مناطقه والمخيم الى المغادرة فورا الى منطقة المواصي. وتواصلت المعارك الضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس. وأشار شهود فلسطينيون إلى سماع نيران مدفعية إسرائيلية قرب مستشفى ناصر في خان يونس، أحد المشافي القليلة التي مازالت تعمل في القطاع في خان يونس، فيما اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي للطابق الرابع من مقره في خان يونس وفتحت مسيرات النار على مدنيين لجأوا إلى هذا الحرم الطبي، بجروح. وأفاد بإغلاق طرق مؤدية لمستشفى الأمل في خان يونس، بسبب إطلاق قوات النار المستمر من الاحتلال. وأكد أن سيارات الإسعاف تحاول فتح ممرات بديلة لتسهيل حركة الوصول إلى مستشفى الأمل، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة.
وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتيل» على منصة إكس «انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر بسبب استمرار العدوان وتصاعده».
وفي مواجهة الوضع الإنساني والصحي الكارثي في غزة، بحسب الامم المتحدة، تكثفت الدعوات للتوصل الى هدنة جديدة والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب. وقالت اسراييلا اورون الخبيرة في شون الأمن في جامعة بن غوريون لوكالة فرانس برس إنه في اسرائيل «سيطالب الناس بأجوبة واضحة حول أسباب وهدف هذه العملية في غزة».
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي بأن إسرائيل اقترحت على حماس، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، وذلك مقابل إطلاق الحركة سراح جميع المحتجزين الذين تحتجزهم في قطاع غزة.
ولا يعني هذا الاقتراح نهاية الحرب في القطاع، بل هدنة ثانية بعد تلك التي استمرت أسبوعا وأتاحت إطلاق سراح نحو 100 من المحتجزين الإسرائيليين. وينص الاقتراح الإسرائيلي، وفقا لأكسيوس، على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة على مراحل، تشمل أولاها النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.
أما في المراحل اللاحقة فيتم الإفراج عن النساء العسكريات ثم عن الرجال المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، ثم عن العسكريين الرجال، وأخيرا عن جثامين الرهائن الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي.
وفي إطار الخطة، يتعين على إسرائيل وحماس الاتفاق مسبقا على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها، وذلك وفقا للفئة التي تنتمي إليها هذه الرهينة، ومن ثم الاتفاق على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، بحسب أكسيوس.
وخلال لقاء مع أفراد من عائلات الرهائن الذين صعدوا ضغوطهم، تحدث نتنياهو عن «مبادرة» إسرائيلية، مؤكدا في الوقت نفسه انه غير قادر على «إعطاء تفاصيل عنها» بحسب الصحافة المحلية.

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