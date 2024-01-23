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الأخلاق وسلامة المجتمع

1/23/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏الحديث عن الأخلاق يجب أن يكون حديثا متكررا ومتصلا وغير منقطع، لأن سلامة الأخلاق بها سلامة للمجتمع، ودون سلامة الأخلاق لا سلامة لأي مجتمع، لذلك الأخلاق ذات أهمية قصوى، وتكرار الحديث عنها شيء لا بد منه، بل هو واجب علينا، والمجتمعات تحفظ حين تبقى بها الأخلاق مصونة ومحفوظة، وتتلاشى حين لا تحفظ الأخلاق.
وكم يتألم القلب حين يرى «السقوط الأخلاقي» يتفشى في بعض الأوساط، أو يتسيد بعض الأذهان والمشاهد، وهنا يكون اللوم والتساؤل ذا اتساع كبير، ويطول هذا اللوم والتساؤل الكثير من الناس، وحينئذ نقول متسائلين ولائمين:
‏أين العقلاء والحكماء وأهل العدل؟
‏أين أولئك «الأجاويد» الذين يعرفون قدر الناس ويحفظون للناس كراماتهم ومنازلهم؟!
‏أين أهل (الدين)؟ أين وأين وأين ...؟!
‏أين كل هؤلاء عن ذاك (السقوط)؟
فكل فرد له دور يجب أن يقوم به!
> > >
ومن صور السقوط الأخلاقي.. أن نرى سب البشر واحتقارهم، وشتم أعراضهم، وانتهاك الحدود الأخلاقية.. وهذا ليس بمسلك الفضلاء، بل هو تجاوز صارخ، وأسلوب التجاوز على الآخرين لن يكون هو الأسلوب الأجدر والأنسب لحل «المشاكل العالقة»، يجب أن نعي هذه الحقيقة جيدا.
ويجب أن ندرك أن هذه الدنيا بأكملها لا تستحق أن نفعل ببعض أشنع الأفاعيل من أجل شيء زائل، ويجب أن ندرك جيدا ‏أن حماية «كيان الإنسان» لا تتأتى دون مسلك «الخلق الحميد».
‏ومن يتابع وسائل التواصل، ويرصد مسألة الأخلاق فيها يأسف على بعض ما يراه هناك، فكم هو مؤسف أن نرى نشر الكلام الجارح بين الناس، وقد يكون ذلك طلبا للمال على حساب «الكرامة»، نسأل لهؤلاء الهداية.
‏‏وهنا دعونا نتساءل:
‏ما فائدة الأجساد حين تفقد كرامتها؟!
‏لا قيمة لتلك الأجساد، ولا وجود لها، وإن تنفست الهواء، ونبضت القلوب بين جنباتها!
‏لذلك أيها الإنسان: كفاك نهشا في أخيك «الإنسان» فأنتما من تراب وإلى التراب عائدان!
قبل الختام: في كل طبقات المجتمع هناك ثلة من الناس «الأجاويد»، لا يظلمون، ولا يبهتون الناس، ويرفضون كل صور التعدي والظلم والبهتان وكل صور التجاوزات اللاأخلاقية، ويحترمون إنسانية الإنسان بحد ذاتها، بصرف النظر عن كل تفاصيل أخرى، وبمثل هؤلاء تحفظ المجتمعات والأوطان والإنسان معا، وهم المصد القوي لكل «جاهل وسفيه» يبث سوء الأخلاق.
وتبقى الأخلاق الحسنة هي أثمن ما يملك الإنسان.. ودمتم.
٭ بالختام: يسعدني أن أشارككم قصيدة لي قلت بها:
مد اليمين وصافح وسامح الكل
‏خلك سموح ولك فعول (ن) نبيله
‏نق الفؤاد وصف روحك من الغل
‏اللي مضى من داخل الروح زيله
انسى الجروح وكل ماجاك من خل
ترى المسامح له منازل جليله
خلك يصيب ويخطي وكلنا انزل
وطبع العفو طبع الرجال الأصيله
حلل جميع الناس لا تحقر الحل
بالحل ترقى للجنان الظليله
راعي السلام اللي يسامح بلا ذل
الله معاه ودايم (ن) هو دليله

HaniAlnbhan@

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