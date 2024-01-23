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الحزم.. طريق الانضباط

1/23/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وعقب الاطلاع على تقرير اعدته لجنة مشكلة لمعرفة ملابسات مشاجرة المطار بتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية.
وزارة الداخلية أكدت في بيان صادر عنها أنه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء الى المؤسسة الأمنية بأي شكل من الأشكال.
الشيخ فهد اليوسف صاحب خلفية عسكرية ويدرك خطورة مثل هذه السلوكيات غير المنضبطة وهو ما استجوب إصدار قرار سريع وخلال ساعات محدودة من الواقعة والتي كانت محل استياء شعبي واسع، وبالتالي لزم الحزم؛ لأنه طريق الانضباط.
قبل واقعة المطار بنحو 72 ساعة قامت الوزارة بتسريح عدد من منتسبيها، وأعلنت عن هذه العقوبات الضرورية والحاسمة من قبل الادارة العامة للإعلام الامني في وزارة الداخلية بقيادتها الواعدة والممثلة في اللواء توحيد الكندري والعميد عيد أبو صليب، وجاء الاعلان عن هذه العقوبات انطلاقا من شفافية وزارة الداخلية وإخطار الرأي العام بما صدر من تجاوزات بعيدة كل البعد عن السلوك العسكري المنضبط لرجال الأمن.
التسريح من الخدمة معمول به منذ فترة وسبق ان اتخذت عقوبات مماثلة بحق ضباط وضباط صف سواء ثبوت تجاوزات صدرت عنهم تشكل اساءة للوزراء او نتيجة ثبوت تعاطي مواد محظورة او اساءة استخدام السلطة.
هذه العقوبة المشددة قد ينظر اليها من قبل غير العسكريين باعتبارها قطعا للأرزاق او غيرها من التصنيفات، ولكن مثل هذه الاجراءات لا مفر منها خاصة انها تسيء الى مكانة رجال الامن المنوط بهم تطبيق القانون ومكافحة العنف والجريمة والتصدي للمشاجرات.
هناك من يحمل وزارة الداخلية مسؤولية تزايد العنف في المجتمع ويطالبونها باتخاذ اجراءات اكثر فاعلية للحد من العنف، وبالتالي حينما يمارس العنف من قبل المكلفين عن مكافحتها فهنا لابد من وقفة حاسمة حتى تصل الرسالة بوضوح لكل منتسبي «الداخلية» بأن مثل هذه التجاوزات لن يسمح بها مستقبلا ولا مكان لغير الملزمين بالضبط والربط والالتزام العسكري بالتواجد والانتساب الى جهاز الشرطة.
العنف قضية بحاجة الى دراسات لتحديد أسبابها ووضع حلول لها ناجعة، ما يسهم في التقليل من معدلاتها، معالجتها يمكن متى ما حددنا الأسباب.
آمل من الشيخ فهد اليوسف إعطاء ملف العنف والمخدرات الأولوية، وهو قادر على إحداث الفارق بحكم خبرته العسكرية.
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