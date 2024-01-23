Wednesday, 24 January 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوار.. حياة

1/23/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادة نسمي الكلام المتبادل بين الأفراد بـ «الحوار» عندما يتحقق الأخذ والرد إزاء قضية محددة، مشتركة، لأسباب معينة، وللوصول إلى أهداف منشودة.
الحوار في اللغة هو الرجوع والارتداد، لذلك هو عملية تفاعلية، إذ لا رجوع بلا ذهاب، ولا ذهاب دون مصدر. فالكلام يرجع إلى صاحبه، ويتلقى الرد عليه.
الحوار له آداب، وأغــراض، ويساعد في الفهم والتقارب وتحقيق الغــايات، وإن فقد عناصره صـــار بلا جدوى وربما جر على الأطراف عواقب غير محمودة.
وغياب الحوار تباعد للقلوب، وإثارة للظنون، وهجران جارح.
جميع الفئات مطالبة بإقامة حوار ناجح ومثمر، حتى لا تلتبس الأمور وتضيع المصالح. الصمت ليس دائما من ذهب، ولا علامة مطلقة للرضا، الصمت قد يحمل دلالات أكثر ضجيجا من الكلام! وإن طال قد تميل النفوس إلى ظنون لا متناهية فتشحن، ويضيع الوقت.
البعض قد يدخل في حوارات حادة ولا يتراجع، جميعنا يحب أن يكون توجهه هو الأصوب، ورأيه هو الأمثل، وقد يستاء إن حصل العكس. والجميع معرض لسوء الفهم، أو أن تثير بعض المواضيع أو ربما المفردات حفيظته، فينزعج، وتعلو نبرته، أو ترتجف. الحوار قد يصل إلى حد هجومي، أو انسحابي، وهي ليست ردودا مرفوضة، في الواقع إنها ردود فعل بشرية، المرفوض أن يصر الإنسان على موقفه السلبي. والموقف السلبي ليس حصرا على صديقنا المنفعل، إنما يشترك معه الطرف المتلقي الذي قد يرفض تقبل الانفعال، ويحكم على صاحبه بأنه حساس، أو عنيف! فلا يرغب بنقاشه مرة أخرى!
الشيـــطان يبرر لك التحامل، أو يـــزين لـــك الاستكبار، على أنه انتصار! وأن العــدول عن موقفك، ضعف! والخيرية التي لمن يبدأ في السلام لا تريدها! فلا شيء يأتي على حساب عزة نفسك! ينسيك أنك قد تكون في الموقف المقابل وتريد من يلتمس لك العذر ويتسامح.
الاعتذار شجاعة ولطف، ترك الجدال وعي وسمو نفس، وإحسان الظن سلامة للقلب.
أحسن الخطاب، أحسن احتواء الموقف، وأحسن الصمت، فكل له وقته، وأشخاصه، لا تخلط المواقف.
(وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً) (الإسراء - آية 53).

[email protected]

MENAFN23012024000130011022ID1107759685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث