Wednesday, 24 January 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 تحت الصفر

1/23/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أغلب من أعرفهم هم «مثلي أنا» لم يتعودوا على الجو «الجليدي» البارد! وعلى الرغم من ذلك فقد مررت بتجربة جديدة وفريدة من نوعها بكل ما تحمله من تفاصيل في أجواء «تحت الصفر»، وبعيدا عن المكان والوقت والزمان تبقى المشاعر المتكونة من هذه التجربة، والتي غالبيتها تتغذى على البعد البصري الذي يمتد بالنظر في كل جزء من تلك الطبيعة لترى الأعين ذلك الثلج الأبيض الذي لا يتوقف عن التساقط من السماء ليكسو الأرض والجبال باللون الأبيض، صورة جمالية وعطية من عطيات الله العزيز الكريم.
15 تحت صفر «فاصل» انطوى على تحقيق الكثير، وأهمها الأفكار وترتيبها كما لو أنها قامت بعمل «Refresh»، نعم قد يحتاج الإنسان إلى القيام بهذه التجربة من وقت لآخر ! ليتوقف عن التفكير في الذات الإنسانية ويتأمل طبيعة الله عز وجل فيما خلق، صمت يغلفه الهدوء النفسي، ساعات ودقائق تحمل الراحة النفسية للإنسان.
في هذه التجربة، لا يقتصر الجمال فقط على طبيعة هذا المكان بل على المجتمع الذي يسكن تلك الطبيعة، فيمتاز هذا المجتمع بالهدوء النفسي ويمتلك بجانب هذا الهدوء كما من الثقافة وبالأخص ثقافة الحوار فتمتاز لغتهم بالثبات النفسي التي تتضح من حواراتهم وكيفية انتقاء كلماتهم، ذلك ما نحتاجه في تلك الآونة.
نعم أصبحنا نفتقر لغة الحوار وثقافة الكلمات ورقيا في الأحرف لترتيب كلماتنا وتكوين جملنا الحوارية عندما نخاطب الآخر، بل أصبحنا نفتقر إلى الهدوء الشخصي والاجتماعي، أيضا أصبحنا نعيش في صخب وضوضاء لا نسمع بعضنا إلى أن أصبح مجتمعنا يحتاج إلى صدمة ويعيش ولو بعض الأيام في تلك المناطق التي تكون درجة حرارتها 15 تحت الصفر.
مسك الختام: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون - آية 2: سورة الحجرات).

[email protected]

MENAFN23012024000130011022ID1107759684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث