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اليوم الدولي للتعليم

1/23/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التعليم هو حق من حقوق الإنسان وإيمانا من دول العالم بأن التعليم يضطلع بدور أساسي في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة وكذلك لإسهامه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، فلذلك يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من شهر يناير من كل عام.
ويتمحور الاحتفال بهذا اليوم الدولي حول شعار «التعلم من أجل سلام دائم»، خاصة أن العالم يشهد احتداما للنزاعات العنيفة المقترنة باستفحال مقلق للتمييز والعنصرية وخطاب الكراهية. وفي العالم ما زال حتى الآن نحو 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، وهناك نحو 763 مليون شخص أمي من الكبار ينتهك حقهم في التعليم، وهذا أمر لا يمكن قبوله وحان الوقت لإحداث تحول في التعليم.
وفي أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40% ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس نحو 4 ملايين نسمة، ومن ثم فإن حق هؤلاء في التعليم يتم انتهاكه وهو أمر غير مقبول. إن التعليم هو حق إنساني أصيل ومنفعة ومسؤولية وقد نصت عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وقد أقر المجتمع الدولي عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015 بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة الـ17، ويهدف الهدف الرابع على وجه الخصوص إلى «ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع» بحلول عام 2030. ومن دون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعلم الجيد للجميع ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في معيشة ملايين الأطفال والشباب والبالغين.
وتشدد توصية «اليونيسكو» الخاصة بالتربية والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة على مكانة التعليم المركزية وتمكين المتعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمهارات والسلوكيات كي يصبحوا دعاة للسلام في مجتمعاتهم المحلية. إن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق مستقبل المجتمعات، حيث إنه يطلق العنان لجميع الفرص ويحد من أوجه اللامساواة وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الأساسي للتنمية المستدامة.

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