اليوم الدولي للتعليم

(MENAFN
- Al-Anbaa) التعليم هو حق من حقوق الإنسان وإيمانا من دول العالم بأن التعليم يضطلع بدور أساسي في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة وكذلك لإسهامه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، فلذلك يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من شهر يناير من كل عام.
ويتمحور الاحتفال بهذا اليوم الدولي حول شعار «التعلم من أجل سلام دائم»، خاصة أن العالم يشهد احتداما للنزاعات العنيفة المقترنة باستفحال مقلق للتمييز والعنصرية وخطاب الكراهية. وفي العالم ما زال حتى الآن نحو 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، وهناك نحو 763 مليون شخص أمي من الكبار ينتهك حقهم في التعليم، وهذا أمر لا يمكن قبوله وحان الوقت لإحداث تحول في التعليم.
وفي أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40% ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس نحو 4 ملايين نسمة، ومن ثم فإن حق هؤلاء في التعليم يتم انتهاكه وهو أمر غير مقبول. إن التعليم هو حق إنساني أصيل ومنفعة ومسؤولية وقد نصت عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وقد أقر المجتمع الدولي عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015 بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة الـ17، ويهدف الهدف الرابع على وجه الخصوص إلى «ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع» بحلول عام 2030. ومن دون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعلم الجيد للجميع ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في معيشة ملايين الأطفال والشباب والبالغين.
وتشدد توصية «اليونيسكو» الخاصة بالتربية والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة على مكانة التعليم المركزية وتمكين المتعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمهارات والسلوكيات كي يصبحوا دعاة للسلام في مجتمعاتهم المحلية. إن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق مستقبل المجتمعات، حيث إنه يطلق العنان لجميع الفرص ويحد من أوجه اللامساواة وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الأساسي للتنمية المستدامة.
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