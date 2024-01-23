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التعاون والتنمية

1/23/2024 11:40:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في البداية، أبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
الثقة السامية والحفاوة الشعبية والبرلمانية التي حظي بها سمو رئيس مجلس الوزراء منذ اختياره لهذا المنصب مدعاة للتفاؤل لما يتمتع به سمو الرئيس من خبرات سياسية عريقة ومكانة دولية ومواقف مشهودة قبل وأثناء الغزو العراقي الغاشم وخلال توليه منصب وزير الخارجية، هذا إلى جانب ما رشح من خطط ورؤى تعيد الكويت لتساير أشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي.
نتمنى لسمو الرئيس ولأعضاء الحكومة الجديدة كل التوفيق والسداد لخدمة الكويت وتحقيق الطموحات العريضة للشعب الكويتي وتحقيق الآمال الكبيرة لتعود الكويت بإذن الله درة الخليج وينطلق قطار التنمية وبما يتناسب مع مكانة الكويت والإمكانات التي حبانا بها الله سبحانه وتعالى.
الاجتماع الحكومي - النيابي مطـــلع الأسبوع الجاري بحضور رئيـــسي السلطتين خطوة مهمة لطـــي صفحة وفتح أخرى جديدة فـــي العـــلاقة بين السلطتين شعارها التــفاهم والتنسيق والابتعاد عن التأزيم وبما يصب في مصلحة الكويت، حاضرها ومستقبلها، ويدفع بقطار التنمية إلى الأمام.
تأكيد الحكومة تقديم برنامج عمل طموح قبل أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة يؤكد ان هناك رؤية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء تنطلق من التوجيهات السامية والرغبة الصادقة مـــن صاحب السـمو الأمير، حفظه الـــله، فــي أن تعود الكويت للريادة.
العلاقة بين الحكومة والمجلس بحاجة ماسة إلى الاستقرار السياسي، دون أجندات خاصة ضد الحكومة أو رئيسها، ما يجعل «الفرصة أمامها سانحة للتعاون».
لا مجال للسلطتين حاليا إلا التعاون الجاد من أجل الإنجاز، وتدعيم الاستقرار والابتعاد عن التأزيم والتصعيد ومنح الفرصة للحكومة الجديدة وان توضع النية الصادقة في الإصلاح لدى سمو رئيس الوزراء، بعين الاعتبار.
المواطن ينتظر من المجلس والحكومة الحاليين الكثير ومن غير الممكن ان يتحقق ذلك دون تعاون ومناقشة مقترحات الحكومة، والأهم الابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطنين بمشروعات من الصعوبة إقرارها، وهو ما يؤدي إلى توتر في العلاقة بين السلطتين، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
آخر الكلام: ساندت - ومازلت - أبنائي وإخواني رجال الأمن تقديرا لدورهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون ولا بد ان يكونوا قدوة في التعامل فيما بينهم دون أي تجاوز أو مشاحنات لا تليق بهم أو بوزارة الداخلية المنضبطة.
التعامل مع تجاوزات القلة من رجال الأمن بحزم مطلوب ومهم، فلا مجال للتهاون مع المتجاوزين.
التسريح من الخدمة عقوبة مشددة للغاية ولكن الحزم والشدة لا بديل عنهما.

MENAFN23012024000130011022ID1107759682

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