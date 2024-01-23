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بين الاندفاع والتروي

1/23/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الاندفاع والتــروي ضــدان لا يتفقان، بينهما بون كبير وفرق شاسع، فالاندفاع سلوك غير مقبول يقوم به المرء وتصرف سريع دون تفكير بالعواقب، بحيث لا يتحكم المرء بنفسه فيتهور في فعل الشيء وهي ردة فعل سريعة بسبب الغضب أو السعي وراء فكرة مغرية دون توازن وروية، وهذا هو الخطأ بعينه، وللاندفاع وجوه وأشكال كثيرة وكلها تعود بالشر والوبال على صاحبها، وغالبا ما تكون البدايات تعميك بجمالها عن نهاياتها المؤلمة، تلك النهايات التي قد تضر صاحبها ضررا كبيرا، دون أن يحسب لها حسابا، أما التروي ففيه الخير كله، مثل التأمل والتأني والتبصر والتفكر وقبل الإقدام على فعل شيء، وقد عرفنا من خلال تجاربنا الطويلة مع الحياة أن الجاهل يؤكد كل ما يسمعه والعالم يشك في ذلك، والعاقل يتروى أولا ثم يتكلم، والمندفع يتكلم دون تفكير، والله سبحانه وتعالى علمنا بفضله ومنه التؤدة والتأني في أمورنا كلها، ونهانا عن الاستعجال فقال عز من قائل: (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين - الحجرات: 6)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على التروي لأشج عبدالقيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة» رواه مسلم، يقول النابغة الذبياني:
الرفق يمن والأناة سعادة
فتأنّ في رفق تنال نجاحا
حتى أبناؤنا من الواجب علينا أن نربيهم على التروي وعدم الاندفاع والتهور وراء الأشياء المغرية، ليتسنى لهم بعد ذلك معرفة كيف يواجهون مصاعب الحياة، وما رأيت متأنيا إلا راجح العقل رزينا مطمئن القلب، لأن التأني يعصم المرء من الزلل والخطأ، وما رأيت مندفعا إلا وجدته متهورا طائشا سفيها ضعيف عقل، جالبا لنفسه الهم والضرر، نادما وقت لا ينفع الندم، وفي الاتزان الرزانة وبه تصل إلى مبتغاك، وكان المحدث إبراهيم الشعبي كثيرا ما يقول متمثلا:
ليست الأحلام في حال الرضا
إنما الأحلام في حال الغضب
ودمتم سالمين.

MENAFN23012024000130011022ID1107759681

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