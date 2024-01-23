Wednesday, 24 January 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طبيب منتخب مصر: كلوب أحرجنا

1/23/2024 11:40:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد دكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يعاني من شد في العضلة الخلفية، لافتا إلى أن مغادرته لمعسكر الفراعنة متفق عليه مع ناديه.
وقال أبو العلا، عبر قناة "أون تايم سبورت" بعد مواجهة الرأس الأخضر (2-2): "صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وقد حدث تنسيق منذ يومين بين منتخب مصر وليفربول لسفر اللاعب، والأفضل له العلاج في ليفربول حاليا".

وأضاف: "ليس من صميم عملي الإعلان عن معلومات تخص اللاعبين وإصابتهم، ولكن أرى أن علاج صلاح في ليفربول يقلل من مدة إصابته".

وواصل: "لا أستطيع تحديد موعد عودة محمد صلاح، ولا أقبل أن يمتحنني أحد، أنا مهتم بعملي فقط، ولست في امتحان".

وأكمل: "يورجن كلوب (المدير الفني لليفربول) وضعنا في موضع محرج بالحديث عن محمد صلاح، لأن هذا غير متفق عليه مع إدارة الريدز".

وعن طبيعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، قال: "يخضع لأشعة في الوقت الحالي، وإصابته كدمة في الكتف، وتحديد مدة غيابه بعد ظهور نتيجة الفحوصات". -وكالات

اقرأ أيضاً:

كلوب: سأكون كاذباً لو تمنيت التوفيق لصلاح في إفريقيا

MENAFN23012024000072011014ID1107759680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث