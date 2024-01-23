تصريحات جديدة من ليفربول وفيتوريا عن إصابة صلاح



وقال المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، روي فيتوريا، إن إصابة صلاح "تحتاج إلى فترة علاج أطول مما كان متوقعا في البداية".



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، مساء الإثنين: "أريد استغلال الفرصة وتوضيح الأمور. محمد صلاح مصاب، وعلمنا قبل هذا اللقاء أنها إصابة أطول مما اعتقدناه في البداية، ولذلك كان علينا إعلان إطالة الفترة التي سيغيب فيها قبل المشاركة مجددا".



وتابع عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين: "قبل اللقاء لم نصرح بأي شيء. كانت الأمور تحت سيطرة الجهاز الطبي المتميز. صلاح كان دائما معنا، وانتهى اللقاء الآن وسنبحث عن أفضل وسيلة لعلاج اللاعب. هذه حقائق، وهذا هو الموقف".



من جانبه، أصدر نادي ليفربول، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بيانا أكد فيه وصول صلاح إلى إنكلترا، وبالتحديد إلى مركز تدريبات النادي الذي يتصدر البطولة الإنكليزية، لتلقي العلاج.



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت "بعد اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، وذلك عقب إصابة نجم الفراعنة خلال لقاء غانا، الخميس الماضي.



ومن المقرر أن يبدأ صلاح العمل مع الجهاز الطبي لليفربول فور وصوله إلى المدينة الإنكليزية، "مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة مجددا في بطولة أفريقيا مع مصر"، وفق بيان النادي.



وتأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية رغم عدم فوزها في أية مباراة بدور المجموعات، حيث تعادلت بهدفين لهدفين مع كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، لكنها ضمنت الصعود بعد حلولها ثانية في المجموعة التي تصدرتها الرأس الأخضر بسبع نقاط، وجاءت غانا ثالثة بنقطتين، وموزمبيق بنفس الرصيد.



كما لم تنته الأمور بتصريحات فيتوريا وبيان النادي الإنكليزي، حيث تحدث طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، وكشف بالتفصيل ما حدث وسبب تغير التصريحات بشأن إصابة صلاح وفترة غيابه.



وقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية، صباح الثلاثاء: "صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وحين صدر بيان اتحاد الكرة الأول بغيابه لمباراتين فقط، لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة للاعب، لكن بعد إجراء أشعة ثانية اكتشفنا أن حجم الإصابة أكبر".



وتابع: "نحن نمتلك الإمكانيات الكافية، لكننا سنسافر بعد يومين إلى مدينة سان بيدرو غير المجهزة بشكل جيد، لذلك وجدنا أن علاجه في ليفربول سيكون أفضل".



وأشار إلى أن الاتفاق مع ليفربول كان يقتضي بإعلان الاتحاد المصري عن الأمر، لكن مدرب النادي الإنكليزي يورغن كلوب "هو من أعلن مبكرا"، وفق طبيب المنتخب المصري، الذي أكد أن "صلاح لم يكن يريد السفر، ولو كان يرغب في ذلك لرحل منذ اليوم الأول لإصابته".



وحول موعد عودته، قال: "لا يمكنني تحديد ذلك لأن الإصابة العضلية تعتمد على مقدار التحسن بشكل يومي، لكن يمكنني القول إننا عملنا مع صلاح لمدة 4 أيام بشكل جيد، وتحسن خلالها بشكل كبير قدر المستطاع".



وكان وكيل اللاعب، رامي عباس، قد أعلن عبر منصة "إكس"، الإثنين، أن إصابة صلاح أكبر مما تم الإعلان عنه في البداية، وأنه سيغيب لمدة 21-28 يومًا، وليس مباراتين.





وبدأ الجدل حول إصابة صلاح، بعد قول كلوب، الأحد، في تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت: "مهما كانت مدة غياب صلاح، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا. هذه هي الخطة".



وكان صلاح، الذي خاض 96 مباراة دولية، ضمن منتخب مصر الذي خسر من الكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون، وخسر اللقب مرة أخرى في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين، حين تفوقت السنغال بركلات الترجيح.

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