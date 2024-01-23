Wednesday, 24 January 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدارة برشلونة: لن نجبر ليفاندوفسكي على الرحيل

1/23/2024 11:40:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلبت إدارة نادي برشلونة من لاعبها البولندي روبرت ليفاندوفسكي تحديد مصيره مع الفريق، على أن لا تفرض إدارة الفريق الكتالوني الرحيل على ليفاندوفسكي مع نهاية الموسم، لأنه سيعتمد عليه في المستقبل، على أن تحترم إدارة البلوغرانا أي قرار يتخذه اللاعب في 30 حزيران المقبل.

ليفاندوفسكي يرفض عرض "مغر" للعب في السعودية


في وقت ترغب عدد من أن أندية الدوري السعودي في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، وفي الصيف القادم وهو الذي تلقى عروضا سعودية مغرية الصيف الماضي إلا أنه رفض الرحيل.

وكان اللاعب البولندي قد دخل في مشاكل مع فريقه السابق بايرن ميونيخ للضغط من أجل الانتقال الى الكامب في عقد يمتد حتى العام 2026.

MENAFN23012024000072011014ID1107759678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث