إدارة برشلونة: لن نجبر ليفاندوفسكي على الرحيل

ليفاندوفسكي يرفض عرض "مغر" للعب في السعودية



في وقت ترغب عدد من أن أندية الدوري السعودي في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، وفي الصيف القادم وهو الذي تلقى عروضا سعودية مغرية الصيف الماضي إلا أنه رفض الرحيل.

وكان اللاعب البولندي قد دخل في مشاكل مع فريقه السابق بايرن ميونيخ للضغط من أجل الانتقال الى الكامب في عقد يمتد حتى العام 2026.