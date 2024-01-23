وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا

MENAFN - Alghad Newspaper)ونعى الاتحاد الإيطالي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974، قائلاً ((توفي جيجي ريفا. كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين))، مضيفاً ((توفي أحد أقوى المهاجمين على مر العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني)).وأشاد الاتحاد بما وصفه ((مَعلَماً أسطورياً في نادي كالياري الذي شارك معه في 315 مباراة وقاده للفوز بالدوري الإيطالي - الوحيد الذي فاز به روسوبلو - في موسم 1969 / 70. لقد جعل مشجعي سردينيا (مقر كالياري) والمشجعين في جميع أنحاء إيطاليا يقعون في حبه بارتدائه القميص الأزرق (للمنتخب) كأنه جلده الثاني)).













ريفا هو هداف منتخب إيطاليا الأول حيث سجل 35 هدفًا في 42 مباراة (أ.ب)

وذَكَّر الاتحاد الإيطالي أن ريفا ((كان أول لاعب من كالياري يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني، حيث ظهر لأول مرة في سن العشرين عاماً وكان من بين أبطال الانتصار في كأس أوروبا 1968، وسجل هدفاً حاسماً للفوز باللقب القاري في النهائي ضد يوغوسلافيا (2-0 حيث سجل الهدف الأول))).



وتابع ((أثبت نفسه بعد عامين في نهائيات كأس العالم في المكسيك، وسجل هدفين في الدور ربع النهائي وهدفاً في (مباراة القرن) مع ألمانيا (4-3 في نصف النهائي) وساهم في قيادة إيطاليا إلى المباراة النهائية التي خسرتها بعد ذلك أمام البرازيل (1-4))).



وأصيب ريفا بوعكة صحية، الأحد، في منزله ونُقل إلى المستشفى في كالياري منذ ذلك الحين، وهي المدينة التي قضى فيها معظم مسيرته الكروية بين 1963 و1977 وقاد فريقها إلى اللقب المحلي عام 1970 بعدما بدأ مشواره الكروي في الدرجة الثالثة مع لينيانو (1962-1963) قبل أن يخوض الموسم التالي في الدرجة الثانية مع فريقه الأبدي كالياري.



وخاض ريفا 397 مباراة بالمجمل خلال مسيرته مع لينيانو وكالياري الذي لعب معه في دوري الأضواء من 1964 حتى اعتزاله عام 1976، مسجلاً 213 هدفاً، بينها 156 في الدرجة الأولى.



وقال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا في بيان ((رمز وطني حقيقي تركنا. جيجي ريفا جسَّد أسطورة الرجل الحر ولاعب كرة القدم الاستثنائي)).



وطبع جيجي الملقب بـ((رومبو دي تونو)) (الرعد) بسبب قوة تسديداته الاستثنائية، تاريخ كرة القدم الإيطالية.







لحظة إحياء ذكرى جيجي ريفا خلال المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي بين نابولي وإنتر ميلان على ملعب الأول بالرياض (د.ب.أ)

وتبقى أجمل لحظات ريفا مع ((أتزوري)) المساهمة في إحراز كأس أوروبا 1968 والمشاركة في نهائيات كأس العالم 1974 حيث كان، إلى جانب جاني ريفيرا، أحد اللاعبين المساهمين في الفوز على ألمانيا (4-3) بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) في نصف النهائي، في مواجهة تعتبر من أعظم المباريات في تاريخ النهائيات العالمية والتي شارك خلالها وبكتف مخلوع ((قيصر)) الكرة الألمانية فرانتس بكنباور الذي فارق الحياة بدوره قبل أيام معدودة عن 78 عاماً.



وسجل ريفا أحد الأهداف الخمسة التي تم تسجيلها خلال الوقت الإضافي المجنون الذي أرسل إيطاليا إلى المباراة النهائية حيث خسرت بعد ذلك أمام برازيل بيليه (1-4).



وجاء الإعلان عن وفاة ريفا بعد انطلاق نهائي مسابقة الكأس السوبر الإيطالية المقامة في الرياض بين إنتر ميلان ونابولي، ولهذا السبب لم يقف الفريقان دقيقة صمت في بداية المباراة، لكن هذا الأمر سيطبق في المباريات التي ستقام في إيطاليا من الآن وحتى نهاية الأسبوع وفق ما أفاد الاتحاد. وكالات