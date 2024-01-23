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كأس آسيا.. منتخب فلسطين يكتب التاريخ ويعبر إلى دور الـ16

1/23/2024 11:40:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ منتخب فلسطين دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023TM بعدما هزم منتخب هونغ كونغ 3-0 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، الثلاثاء على استاد عبد الله بن خليفة.
وسجل نجم الفدائي عدي الدباغ ثنائية 12، 60 وزيد قنبر 48.

وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران الأولى 9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف.

أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعة بـ3 خسارات.

واستفادت فلسطين من وصولها إلى فارق الأهداف صفر لتضمن التأهل من بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وذلك بعدما أخذت الأسبقية على الصين ثالثة المجموعة الأولى وعلى ثالث المجموعة الرابعة على الأقل مهما كانت نتيجة اليابان وإندونيسيا.

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