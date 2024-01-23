كأس آسيا.. منتخب فلسطين يكتب التاريخ ويعبر إلى دور الـ16

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ منتخب فلسطين دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023TM بعدما هزم منتخب هونغ كونغ 3-0 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، الثلاثاء على استاد عبد الله بن خليفة.
وسجل نجم الفدائي عدي الدباغ ثنائية 12، 60 وزيد قنبر 48.
وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران الأولى 9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف.
أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعة بـ3 خسارات.
واستفادت فلسطين من وصولها إلى فارق الأهداف صفر لتضمن التأهل من بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وذلك بعدما أخذت الأسبقية على الصين ثالثة المجموعة الأولى وعلى ثالث المجموعة الرابعة على الأقل مهما كانت نتيجة اليابان وإندونيسيا.
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