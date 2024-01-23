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عيرا يثمن دعم اتحاد الطائرة لمشاركته في الأندية العربية

1/23/2024 11:40:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أشاد رئيس نادي عيرا د. بشير العلوان، بالخطوات الكبيرة التي أنجزها اتحاد الكرة الطائرة، وآثارها الإيجابية على اللعبة والأندية والمنتخبات الكبيرة، مشيرا إلى الحراك الكبير في اتجاهات محلية وعربية عدة، ودعمه لفريق عيرا المشارك في بطولة الأندية العربية، والتي ستقام في عمان في الفترة من 17 إلى 29 من شهر شباط (فبراير) المقبل.
جاء ذلك، في معرض رد العلوان على استفسارات "الغد"، على هامش إحدى الحصص التدريبية لوصيف بطل الدوري وكأس الأردن، في صالة قصر الرياضة.
وقال العلوان: "أنجز اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، صفقات مهمة للعبة، تتقدمها استقطاب مدارس التربية الريادية لرعاية الكرة الطائرة الأردنية، في خطوة غير مسبوقة، لها انعكاساتها الإيجابية على الأندية والمنتخبات الوطنية".
وأضاف: "تشعر الأندية، كما هو الحال العام للرياضة الأردنية، بالقلق من الوضع المالي، باعتبار أن المال عصب الحياة وديمومة استمرارية إنجازات الأندية والمنتخبات الوطنية، ولعل ما يهمنا في إنجاز اتفاقية الرعاية، توجيه نسبة كبيرة منها لصالح الأندية، من خلال رفع قيمة الدعم والجوائز، ما سيساعدنا في إنجاز خططنا، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كلفة الموسم لفريق الكرة الطائرة الأول تصل إلى ما يقارب 30 ألف دولار".
وتابع: "ما يلفت الانتباه، الاتفاق على صيانة صالة قصر الرياضة مقابل أولوية استخدامها لنشاطات وأندية ومنتخبات الطائرة، بمعنى الاهتمام بالبنية التحتية، ما يصب بنسبة كبيرة لصالح فرق اللعبة، وهي خطوات نوعية طال انتظارها، وتعكس مدى التعاون والتفاهم بين الأندية والاتحاد في رسم السياسات والخطط الهادفة إلى تطوير اللعبة".
وتحدث العلوان حول ما قدمه اتحاد الكرة الطائرة من تسهيلات للفريق المشارك في بطولة الأندية العربية، قائلا: "قدم اتحاد الكرة الطائرة مشكورا، تسهيلات كبيرة لممثلي اللعبة عيرا وشقيقه شباب الحسين عربيا وإقليميا، حيث تم دعم تسجيل محترفينا لدى الاتحاد الدولي للعبة، وتأمين سكن محترفينا وتنقلاتهم إلى جانب الفرق المشاركة في البطولة العربية، وتأمين الزي الرسمي للبطولة والذي يجري تجهيزه، وسيحمل اسم الشركة الراعية لاتحاد الكرة الطائرة، مدارس التربية الريادية، وهذه خدمات كبيرة تمنحنا مسؤولية كبيرة بتقديم ما يليق بسمعة الطائرة الأردنية".
وأكد العلوان أن اتحاد الطائرة يدهم عيرا فنيا، من خلال تواجد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده الوطني الخبير إسماعيل توفيق، وإشرافهما على بعض الحصص التدريبية، وتقديم الإرشادات الفنية والتكتيكية للاعبين".
وختم: "لدينا ثقة كبيرة بجهازنا الفني بقيادة المدير الفني القدير إياد توفيق، والذي نعتبره أحد ابناء نادي عيرا، ولدينا مزيج من الخبرة والشباب، يعتبر الأميز على الساحة المحلية، وعززنا هذا المزيج بالكوبي كايرو، إضافة إلى لاعب برازيلي، سيصل منتصف الشهر المقبل، وطموحاتنا كبيرة رغم مجموعتنا الصعبة التي أفرزتها القرعة، ونتطلع للمضي بعيدا بالمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة العربية".

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