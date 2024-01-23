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9 مباريات بـسلة الناشئين اليوم.. وإثارة متواصلة

1/23/2024 11:40:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تختتم اليوم منافسات ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة خمس مباريات.
وتشهد صالة الحسن مباراتي كفريوبا ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة شباب بشرى والأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء، فيما ستكون صالة الأمير حمزة مسرحا لمواجهة اتحاد عمان والرياضي عند الساعة 8:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وتحتضن صالة الفحيص مواجهتي، نجوم اتحاد عمان والجليل عند الساعة 5 مساء، والإنجليزية مع بيت ايدس عند الساعة 6:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على غزة هاشم بنتيجة (102-31)، في لقاء برز فيه لاعبه سعيد السمهوري بتسجيله 17 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 26، كما تغلب نجوم اتحاد عمان على نجوم الأرثوذكسي (60-52)، في لقاء برز فيه لاعبه تاسوس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 17.
وأنجز فريق الأرثوذكسي مهمته أمام الجليل بفوزه عليه بنتيجة (69-54)، في لقاء برز فيه لاعبه الطيب قاسم بتسجيله 14 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات وستيل بفاعلية 24، فيما فاز شباب بشرى على كفريوبا بنتيجة (47-36) في لقاء برز فيه لاعبه محمد عبابنه بتسجيله 10 نقاط و9 متابعات وتمريرتين و6 ستيل بفاعلية 20، وفاز الرياضي على بيت ايدس (72-50) في لقاء برز فيه لاعبه وضاح يغمور بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 22 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 20.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 8 نقاط، يليه نجوم اتحاد عمان ثانيا بـ7 نقاط، ويأتي فريقا الجليل ونجوم الأرثوذكسي في المركزين الثالث والرابع برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويحتل شباب بشرى المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 4 نقاط.
ويعتلي اتحاد عمان صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه فريقا الإنجليزية والرياضي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 5 نقاط، ويأتي فريقا بيت ايدس وغزة هاشم في المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط.
وفي ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تشهد صالة الأمير حمزة مواجهات، الرياضي والمقاولين عند الساعة 4 مساء، ونجوم اتحاد عمان مع الأهلي عند الساعة 5:30 مساء، والإنجليزية مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء، فيما تحتضن صالة الحسن التدريبية مواجهة شباب بشرى والحسين المفرق عند الساعة 5:30 مساء.

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