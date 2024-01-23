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هارون.. سائق درفت أردني يحظى بمكانة خاصة في مصر

1/23/2024 11:40:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أشاد نادي السيارات المصري، بالأردني رأفت هارون، لمشاركته في بطولة مصر للشرق الأوسط "ريفت اب" للدرفت والسرعة، عضوا في لجنة التحكيم.
ويعتبر هارون أحد الأبطال الأردنيين برياضة الدرفت، وله شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، وكان شارك على مدار السنوات الماضية، متسابقا وحكما في سباقات الدرفت في مصر، وسط ترحيب كبير من مجتمع رياضة السيارات المصري.
وبدأ هارون ممارسة رياضة الدرفت العام 2004، وأظهر بعد فترة قصيرة براعته فيها، واستمر في المشاركة ببعض التحديات مع الأصدقاء وبعض عشاق الدرفت، حتى بدأ يتقن هذه الرياضة بمهارة، وبدأ مسيرته الاحترافية العام 2006، وحصد العديد من المراكز المتقدمة في بطولات عدة شارك فيها، وتوج بطلا للنسخة الثامنة من ريد بُل كار بارك درفت الأردن العام 2018، ونال لقب بطولة الأردن لسباقات الدرفت العام 2019.
ونشر هارون على موقع "انستغرام" قائلا:"من أجمل وأروع ما اكتسبت، هو معرفة الناس في جميع البلاد العربية، وسعيد جدا بالإنجاز الكبير وأن أكون جزءا من تطوير رياضة السيارات في مصر، والأروع أن جميع الأبطال أصدقائي على مدار 9 أعوام".
وصرح هارون لـ"الغد": "كانت بداياتي في سباقات الدرفت في مصر عن طريق المتسابقين المصريين، وفي العام 2012 خلال لقاء بيننا، أطلعتهم على قوانين وتعليمات الدرفت كوني متسابقا صاحب خبرة، ولم تكن حينها سباقات الدرفت معروفة في مصر، وبعد متابعتي للمتسابقين المصريين ومتابعة سباقات الدرفت في الأردن قمت بالمشاركة في سباقات للدرفت، وقاموا بترشيح اسمي في لجنة الحكام في بطولة مصر للشرق الأوسط، لمدة 3 سنوات على التوالي، كما شارك في سباقات الدرفت في مصر لأكثر من مرة كل من: سمير عدوان
وعبدالله أبو حسين وصهيب البكار، كما شارك متسابقون من مصر في بطولات للدرفت في الأردن".
وأضاف:" إن فكرة إقامة بطولة الشرق الأوسط للدرفت، تتطلب توفر الداعمين، وأي شخص يمكنه تنظيم البطولة في حال توفر ذلك، ومن ثم يمكن تغطية التكاليف بعدها بسهولة، علاقاتنا بالشرق الأوسط قوية جدا ويمكننا إقامة بطولة إقليمية، كما يجب التعاون ما بين أندية السيارات لتسهيل عملية شحن المركبات".

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