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السلط يحاول تأمين لقاءات ودية وسط ظروف مالية صعبة

1/23/2024 11:40:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تعكف إدارة نادي السلط على إيجاد حل للصعوبات المالية التي تواجه تحضيرات الفريق لمرحلة الإياب من دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن، في ظل أزمة مالية تضرب الأندية الأردنية، حيث
يبذل رئيس النادي خالد عربيات جهودا واضحا لتأمين جزء من المستحقات المالية لتسيير أمور الفريق الذي يتدرب بقيادة المدير الفني عماد خانكان، والذين يحظى باحترام الإدارة واللاعبين وجماهير الفريق.
وتلقى لاعبو فريق السلط، وعدا إداريا بصرف جزء من مستحقاتهم المالية اليوم، بعد معاناة طويلة من الانتظار، وأن الجهاز الفني بات يعاني من كثرة مطالب اللاعبين بالمستحقات، وبالتالي ضرورة الصرف للحفاظ على استقرار الفري، بعدما ساهم عدم الالتزام في التدريبات والغيابات عنها خلال مرحلة الذهاب في تذبذب المستوى الفني وانعكس ذلك على النتائج بشكل واضح.
وتحتاج إدارة النادي لوقفة صادقة من أبناء المحافظة والشركات العاملة بمدينة السلط، للمساهمة في رفد صندوق النادي بجزء من المستحقات، خصوصا وأن تكاليف تحضير الفريق عالية، إضافة الى أن النادي لم يحصل على معظم مستحقاته من اتحاد الكرة نظرا لوجود قضايا للاعبين والأجهزة الفنية.
وفي الجانب الفني يواصل الفريق تدريبات بقيادة خانكان وسط معاناة من عدم قدرة الفريق خوض الجرعات التدريبية على ملعب السلط، وصعوبات في تامين الملاعب التدريبية حيث يتنقل الفريق بين ملاعب الحدائق وشباب الأردن والبولو وغيرها، وهذا يشكل جهدا إضافيا على اللاعبين.
وتشتمل الجرعات التدريبية على الجانبين البدني والفني، وينتظر أن يخوض السلط مواجهة ودية مع نظيره شباب الأردن يوم غد، في حال استلام الفريق مستحقاته والتدريب اليوم، كما يبحث خانكان عن تامين مباريات ودية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وشهدت نهاية مرحلة الذهاب إنهاء عقود اللاعبين: عمر مناصرة، أنس جبارات، إبراهيم دلدوم، وعبدالله عوض المعار من الفيصلي وعاد لفريقه، والمهاجم شاهر شلباية الذي وقع لفريق شباب الأردن، وتشير المعلومات إلى أن النادي ورغم الظروف المالية الصعبة في طريقه لإبرام عدد من الصفقات الجديدة.
وحل فريق السلط بالمركز التاسع على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مبارياته بمرحلة الذهاب، برصيد 10 نقطة، حققها من 3 انتصارات وتعادلا مقابل 7 خسائر، وسجل خلال المرحلة 8 اهداف ودخل مرماه 14 هدفا، وتأهل السلط لدور الـ 8 من بطولة كاس الأردن، لمواجهة الفائز من مباراة الفيصلي وسحاب(المؤجلة).
وشكل فريق السلط نقطة مضيئة في مسيرته في دوري المحترفين منذ صعوده، حيث حافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، و احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، ووصل الفريق إلى المباراة النهائية لكأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن السلط من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
ويسعى النادي بالتعاون مع الجهاز الفني لبناء جيل من الشباب يخدم أهداف وتطلعات الإدارة بالاعتماد على أبناء المحافظة والتقليل من التكاليف المالية، وبدأت في التركيز على زيادة الاهتمام بالفئات العمرية وخصوصا فريق الشباب.

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