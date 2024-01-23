Wednesday, 24 January 2024 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الشباب يواجه نظيره العراقي وديا اليوم

1/23/2024 11:40:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يبحث المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، عن تحقيق فوائد متنوعة وتحسين صورته الفنية، عندما يواجه نظيره المنتخب العراقي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم على ملعب أرسلان زكي، في مباراة ودية ضمن المعسكر المنتخبين في تركيا التحضيري الذي يقيمه المنتخب في مدينة أنطاليا، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وعمل الجهاز الفني للمنتخب خلال الأيام الماضية، على تصويب وعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الودية مع نظيره المنتخب التركي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة اهداف من دون رد، ويبحث المدير الفني للمنتخب، الهولندي بيتر ماينديرسما، عن تلافي هذه الأخطاء ومنع تكرارها في المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي، خصوصا وأن التجربة التركية أثبتت أن المنتخب يحتاج لمزيد من العمل خلال الفترة القادمة من أجل معالجة عدد من التحديات المتمثلة في الجوانب الفنية والتكتيكية، في ظل امتلاك المنتخب للعديد من المواهب التي سيكون لها دور بارز مع المنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة، كما تعول الأندية كثيرا على مساهمة لاعبي المنتخب في رفد صفوفها والاستفادة من أمكانياتهم الفنية.
وسيركز ماينديرسما على معالجة المشاكل الدفاعية بشكل كبير من أجل إصلاح هذا الخط وإعادة ترميمه بشكل جيد، من دون إغفال أداء الجانب الهجومي، وتعد مباراة المنتخب العراقي فرصة أمام الجهاز الفني لتقيم مدى استجاب اللاعبين في الاستفادة من الأخطاء.
ويشارك في التدريب للمباراة اللاعبون الذين تم اختيارهم للمعسكر وهم: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة،
عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.
إلى ذلك أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي عماد محمد، قائمة اللاعبين لمواجهة المنتخب الوطني والتي تضم، ليث ساجد، وسام علي، رضا محمد، موسى علاء، محمد غالب، بريار عدنان، حسين فاهم، يوسف سامر، مسلم موسى، علي كريم، أمير فياض، ليث ضياء، أحمد صباح، حسن جعفر، مصطفى علاء، حيدر حمد، علي مخلد، كرار جعفر، سيداد حاجي، مصطفى نواف، مؤمل محمود، ياسر علي، علي أكبر، مصطفى قابيل، جابر محمد، أمين جلال.
ويقيم المنتخب العراقي حاليا معسكرا تدريبا في تركيا، يمتد حتى الثالث من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث يخوض ثلاث مباريات، أمام كل من قيرغيزستان، ومنتخبنا، وشاختار دونيستك الأوكراني، استعدادا للاستحقاقاتِ المقبلة.
ويختتم المنتخب معسكره في تركيا يوم غد في انتظار المزيد من المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية، خصوصا وأن اتحاد الكرة يسعى لتوفير كافة أنواع الدعم للمنتخبات الوطنية ومنها منتخب الشباب، ويرنو من ذلك لظهور مميز للمنتخبات في مشاركاتهه الآسيوية.

MENAFN23012024000072011014ID1107759670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث