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شلباية يبدأ مشواره ببطولة لوفين لا نوفا بملاقاة الإيطالي أجامينوني

1/23/2024 11:40:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اليوم مشواره ببطولة "تشالنجير أوتيني لوفن لا نوفا" البلجيكية ذات الـ 125 نقطة، بملاقاة اللاعب الإيطالي فرانكو أجامينوني (المصنف 207 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة، والتي انطلقت أمس على الملاعب الصلبة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
ويتطلع شلباية المحافظ على مركزه بالتصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين 191 عالميا، في التقدم خطوة للأمام بالبطولة، ومحاولة المنافسة عليها، أملا بزيادة رصيده من الألقاب على الصعيد الفردي.
ويلتقي شلباية حال فوزه في مباراة اليوم الفائز من مواجهة اللاعبين البلجيكيين زيزو بيرجز (المصنف 129 عالميا)، ومواطنه ديفيد جوفين (المصنف 112 عالميا)، على أن يحصل في الوقت ذاته إذا تمكن من بلوغ الدور المقبل على 8 نقاط في الترتيب الدولي.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز الجيدة عالميا، ومنهم: الكرواتي بورنا تشوريتش (المصنف 40 عالميا)، الفرنسي بنجامين بونزي (المصنف 106 عالميا)، الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 108 عالميا)، النمساوي يوري راديونوف (المصنف 111 عالميا)، الفرنسي بينوا بيير (المصنف 115 عالميا)، المجري زومبر بيروس (المصنف 126 عالميا)، الأميركي براندون ناكاشيما (المصنف 127 عالميا)، الألماني بنجامين حسن (المصنف 149 عالميا)، البرازيلي فيليبي ألفيس (المصنف 150 عالميا)، البوسني دامر جومر (المصنف 158 عالميا)، البريطاني جان تشوينسكي (المصنف 162 عالميا)، الجنوب أفريقي لويد هاريس (المصنف 167 عالميا)، الفرنسي أنطوني أوسكوفير (المصنف 169 عالميا)، والبلجيكي يورس دي لوريه (المصنف 185 عالميا).
من جهته، لم يتمكن شلباية في آخر بطولة شارك بها مؤخرا، من تجاوز الفنلندي أوتو فيرتانين (المصنف 166 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة تينيريفي تشالنجير الإسبانية ذات الـ 100 نقطة، بعد أن خسر بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 و6-7، ليودع البطولة من الدور الأول.
وكان شلباية قد بدأ العام الحالي بالمشاركة في بطولة "كانبيرا تشالنجير" ذات الـ 125 لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون والتتويج بلقبها، فيما ودع البطولة ذاتها لمنافسات الفردي، لم يستطع عبد الله من بلوغ الجدول الرئيسي وودع من الأدوار التأهيلية.
كما شارك شلباية في التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة ذات الـ 2000 نقطة، ونجح في تجاوز لاعبين من الأدوار التأهيلية وهما الصربي حمد ميديدوفيتش والفرنسي تيتوان دروجيه، قبل أن يخسر المواجهة الحاسمة أمام الأسترالي عمر جاسيكا، ليفقد فرصة بلوغ الجدول الرئيسي في أول مشاركة تاريخية له بواحدة من بطولات (الجراند سلام).

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