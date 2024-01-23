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إسبانيا وجهة الملاكمة التحضيرية لبطولة العالم بعد كوبا

1/23/2024 11:40:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتحضر المنتخب الوطني للملاكمة لبطولة العالم المقرر إقامتها في شهر آذار (مارس) المقبل، من خلال إقامة معسكرات خارجية، يهدف من خلالها الجهاز الفني واللاعبين برفع سوية التحضيرات، أملا بالمنافسة على الميداليات الملونة من جديد.
وأنهى المنتخب الوطني أول من أمس معسكره الذي أقامه في كوبا منذ بداية الشهر الحالي، حيث أقام من خلاله المنتخب العديد من المواجهات الودية التنافسية مع لاعبي المنتخب الكوبي الرجال والشباب، حيث يمتلك الاتحاد الكوبي عدد من المنتخبات التابعة لكل منطقة هناك.
وشارك في المعسكر الكوبي من المنتخب الوطني 7 لاعبين ولاعبة، وهم: حسين عشيش، عدي الهنداوي، عبادة الكسبة، زياد عشيش، محمد أبو جاجة، حذيفة عشيش، يوسف عشيش وحنان نصار. ويتطلع المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة الماضية، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب في الاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في عمان خلال الأيام المقبلة بعد العودة من كوبا، قبل المغادرة إلى إسبانيا بداية شهر شباط (فبراير) المقبل، إذ يعد المعسكر الإسباني النهائي والتحضيري لبطولة العالم، علما بأن المعسكرات يتكفل بها اتحاد الملاكمة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل أول ميدالية أولمبية، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.
وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.

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