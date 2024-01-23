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الفحيص يرفع وتيرة تحضيراته ويتربص منافسيه بـسلة الشارقة

1/23/2024 11:40:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يواصل فريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة، رفع وتيرة تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لخوض منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفترة من 2 إلى 12 شباط "فبراير" المقبل.
وتقلص عدد الفرق المشاركة إلى سبعة فرق بعد انسحاب "بطل أفريقيا" نادي سبورتينغ المصري، وهي "حامل اللقب" شباب الفحيص والشارقة الرياضي للمرأة والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.
وتشهد تدريبات فريق الفحيص بقيادة المدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك، انتظام اللاعبات: تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف والشقيقتين زينة وحور القراعين ونيكول خوري وتالا الشعراوي ودانيا منصور ومايا مرعي وسارة أبو شما وليليانا أبو جبارة ورشا عبده، فيما لم يتضح بعد موقف التعاقد مع اللاعبة فرح الشياب، التي تعرضت لإصابة مفاجئة خلال التدريبات.
في المقابل، أنجز نادي غاز الشمال العراقي بقيادة مدربه رزكار محمد تعاقده مع المحترفتين الأميركيتين سارة ديكي وإيتالي لوكاس والسنغالية ماني خواداي، وذلك لتمثيله في البطولة العربية لأندية السيدات، إلى جانب اللاعبات: أوا عبدالله كریم، بریسكه عبدالرحمن، ئیفران حسن، هونیا أزاد، سیوه محمود، وره یونس، تری أمین، یارا فاضل، ولونا عمر.
وأنهى فريق الأهلي البحريني بقيادة مدربه جاسم غلام، معسكرا تدريبيا محليا بمشاركة 15 لاعبة، خاض خلاله مباريات ودية مع فريقي الفتاة الرياضي الكويتي والقادسية السعودي، ودخل الفريق معسكرا تدريبيا داخليا بأحد الفنادق المحلية، كما أنهى نادي الشارقة الرياضي للمرأة معسكره التدريبي الذي أقامه مؤخرا في ضيافة الصفاقسي التونسي، وتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية تأهبا للبطولة.
وما تزال قائمة فريق العاصمة الرياضي السعودي المشاركة في البطولة العربية غامضة حتى الآن، خاصة بعد قرار دمج لاعبات الفريق مع الفيصلي السعودي واللعب تحت مسمى الفيصلي في بطولة الدوري السعودي للسيدات بالموسم الحالي، علما أنه بدأ الموسم المحلي معتمدا على المحترفة الأميركية فيكتوريا برايد.
من جانبه، أعلن نادي الثورة السوري في وقت سابق عن محترفاته الثلاث لخوض غمار بطولة الشارقة، وهن الأميركيات: صانعة الألعاب تشيلسي شومبيرت ومساعدة الارتكاز آسيا تشامبرز ولاعبة الارتكاز أليكسس ديفيس، إلى جانب قائمة اللاعبات المحليات، سارة الياس وهبة بغدادي وسيدرة سليمان ونورا بشارة وكارلوين أبو لطيف وماري عبدالله وشام أوطباشي واليسا دبل، فيما تغيب ماريا دعيبس عن صفوف الفريق لإجرائها عملية جراحية بالكتف.
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59).
وجدير ذكره أن صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح ستستضيف تدريبات ومباريات كرة السلة للفرق السبعة المشاركة، كما أن حفل الافتتاح سيقام مساء الجمعة 2 شباط "فبراير" المقبل في مسرح المجاز بإمارة الشارقة.

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