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المعلق الفلسطيني جاد الله يصنف النشامى من الأفضل بآسيا

1/23/2024 11:40:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - أكد المعلق الرياضي في قناة فلسطين الشباب والرياضة خليل جاد الله، أن المنتخب الوطني يستحق التقدم أكثر في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، نظير الأداء المثالي والرائع الذي قدمه في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي ماليزيا وكوريا الجنوبية.
وبين جاد الله في حديث خاص لـ"الغد" من الدوحة، أن المنتخب الأردني في النسخة الحالية يعد من الأفضل في قارة آسيا، ومن المنطقي تأهله للدور ربع النهائي على أقل تقدير في المرحلة المقبلة، مفيدا بأن منافسته على بلوغ أدوار متقدمة أصبح أمرا طبيعيا بعد مستواه القوي في المباراتين الماضيتين.
وأضاف: "بعيدا عن خريطة الطريق وهوية المنافسين في الأدوار المقبلة، فإن المنتخب الأردني بما يمتلكه من خبرات في هذه البطولة، ومستوى مثالي 180 دقيقة، فإن تصنيفه واحدا من أفضل 8 منتخبات في القارة نقطة لا خلاف عليها، بعيدا عن مركزه على تصنيف الاتحاد الدولي للعبة".
ويعد جاد الله واحدا من الأصوات القريبة والمشهورة في الشارع الرياضي الأردني، حيث يكتب وينشر عن الكرة الأردنية باستمرار، باعتباره واحدا من أكثر الإعلاميين في المنطقة العربية متابعة لوضع الكرة الأردنية أندية ومنتخبات، إلى جانب تعليقه على عدد من مباريات بطولة القدس والكرامة بنسختها الأولى والثانية، والتي تقام بمشاركة أندية من الأردن وفلسطين.
وأشاد جاد الله بالأداء المميز التصاعدي للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، رغم امتلاكه بعض الملاحظات على خطة اللعب ووجود عناصر لا تؤدي أدوارها بالصورة المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه في حال تحقيق الخطة الجديدة نتائج إيجابية، لا توجد مشاكل في الاستمرار عليها ببقية أدوار البطولة.
وتابع: "البطولة الحالية لم تظهر أي فوارق فنية بين المنتخبات سواء بين الفرق المرشحة للقب، أو التي تبحث عن الظهور بصورة مميزة وبلوغ أدوار متقدمة، بعكس النسخة الماضية التي كانت الفوارق واضحة بين المنتخبات، وأرى بأن النشامى لديهم فرصة بالذهاب بعيدا في حال قام عموتة بتغيير اسمين في تشكيلته الأساسية، واللذان لم يقدما أفضل مستوياتهم في المباراتين الماضيتين حسب نظري".
وتحدث جاد الله بأن علاقته بالأردن وشعبها كعلاقة أي فلسطيني يعشق تراب المملكة، نظرا لتقاسم الشعبين الجرح والفرح ذاته على مدار سنوات طويلة ماضية، مثلما يقدر الدور الكبير التي لعبته جماهير الفيصلي والوحدات في شهرة أنديتها على الصعيدين العربي والآسيوي، مفيدا بأن ارتباطه وتعلقه بالمنتخب الوطني جاء منذ فوزه بلقب دورة الألعاب العربية في العام 1999، وظهوره القوي في مشاركته الأولى بكأس آسيا نسخة العام 2004، وبالجيل الذي وصفه بـ"الذهبي".
وتمنى جاد الله التوفيق لمنتخب بلاده الذي حقق الفوز في مباراه الأخيرة بالدور الاول أمس، على هونج كونج بثلاثية نظيفة، موضحا بأن المنتخب الفلسطيني يملك الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية التي تسنح لها الظروف في البروز بالبطولة الآسيوية بعد، خصوصا وأن الأحداث الأخيرة أثرت بشكل أو بآخر على طبيعة التحضيرات والمنافسة في المجموعة.
واستطرد: "البطولة الحالية استثنائية بكل المقاييس، قطر تنظم بطولة آسيوية بصبغة عالمية، والجميع يشيد بالملاعب والتنظيم الرائع والتسهيلات المقدمة من المسؤولين، إلى جانب دعم الدولة والجماهير الحاضرة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يدفعنا لتقديم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه النسخة".
وأنهى جاد الله حديثه بالإشادة في الجماهير الأردنية التي تساند المنتخب الوطني باستمرار وبأعداد كبيرة، وبحضورها المميز في الملعب من خلال الأهازيج التي تربط الحاضر بالماضي من حيث تنوع أساليب التشجيع، مستذكرا الراحل سعيد الصيرفي "أبو سعدو" الذي كان سببا في عشقه للمدرجات الأردنية والتواجد عليها في مناسبات عدة.

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