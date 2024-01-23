الأوراق البديلة تدق أبواب المنتخب الوطني أملا بفرصة أمام البحرين

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة- يخوض المتخب الوطني لكرة القدم الأربعاء، مرانه الأخير على ملعب العقلة في مدينة لوسيل، قبل مواجهة الختام في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، أمام المنتخب البحريني غدا عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.

وتعد مواجهة البحرين، فرصة ثمينة للمدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة فرصة ثمينة لإراحة عدد من اللاعبين، والاعتماد على آخرين لم يحظوا بالوقت الكافي في 180 دقيقة سابقة أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية.

وتتعدد الخيارات الهجومية والدفاعية التي من الممكن أن يعتمد عليها عموتة، من أجل وضع جميع اللاعبين في الجاهزية المطلوبة استعدادا للأدوار المقبلة، لا سيما بعد ضمان المنتخب التأهل للدور الثاني بنسبة كبيرة، دون أن تتبلور هذه السمة بصفة رسمية.

ومن أبرز اللاعبين المتاحين أمام عموتة من أجل البدء بهم بصفة أساسية، اللاعب أنس العوضات، والذي أبدى بلاء حسنا في المباراة الأولى أمام ماليزيا، عندما صنع الهدف الرابع لزميله موسى التعمري بطريقة ملفتة، إلى جانب سرعته واختراقاته المميزة التي تربك المدافعين.

وتعد مواجهة البحرين أيضا فرصة لظهور محمد أبو زريق "شرارة" أو مهند أبو طه، كما من الممكن منح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني حمزة الدردور فرصة كافية للعب من أجل إثبات حضوره، بعد أن غاب في المباراة الثانية، وحضر لدقائق قليلة في المباراة الأولى، علما بأنه أكثر اللاعبين المتواجدين حاليا في قائمة المنتخب مشاركة عبر التاريخ بواقع 124 مباراة دولية، 62 شارك خلالها كبديل.

ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة البحرين اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيظهر عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الواحدة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ بداية البطولة.

وسيكشف عموتة اليوم عن هدفه من مباراة البحرين، والتي سيتحدد من خلالها منافسه في الدور المقبل، إذ يسعى للخروج بالنتيجة التي قد تخدم مسيرته في البطولة، مع التركيز على ضرورة التأهل بنتيجة إيجابية، والدخول في المباراة بالدور الثاني بحالة معنوية جيدة.

وأصبحت قائمة المنتخب للبطولة تضم 25 لاعبا بعد استبعاد نور الدين الروابدة بداعي الإصابة، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

بدوره، أعلن الاتحاد الآسيوي عن تعيين الإماراتي عمر آل علي حكما لإدارة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره البحريني يوم غد، وهو الحكم الدولي البالغ من العمر 36 عاما، الذي كان ضمن الطاقم التحكيمي العربي الذي أدار عددا من مباريات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 صيف العام الماضي في الأرجنتين.

خفايا في الدوحة

- انقسمت آراء الجماهير الأردنية القادمة لمؤازرة المنتخب الوطني في مهمته الآسيوية، حول أهمية الفوز في لقاء البحرين وأثره على هوية المنافس في الدور المقبل، البعض فضل فوز المنتخب من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والتأهل كمتصدر عن المجموعة، بغض النظر عن مواجهة اليابان المحتملة، والبعض الآخر فضل التعادل شريطة فوز كوريا الجنوبية على ماليزيا بهدف مواجهة السعودية، وآخرون فضلوا الخسارة بهدف مواجهة قطر.

- جماهير المنتخب الوطني بدأت رفع سقف الطموحات في البطولة القارية، وتريد من المنتخب أن يصل لأدوار غير مسبوقة، وتمنى مشجعون بأن يقوم المنتخب بإنجاز تاريخي على غرار ما فعلته قطر في النسخة السابقة، بعد أن كانت غير مرشحة للمنافسة على اللقب وحصلت عليه بالأراضي العربية.

- ثمن اللاعب نور الدين الروابدة على حسابه الخاص عبر منصة "انستجرام" وقفة الجماهير الأردنية معه بعد تعرضه للإصابة، وقام بالاعتذار لكل شخص تواصل معه للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أن إصابته بكسرين بالضلع الخامس والسادس في الصدر بمباراة ماليزيا، وسيغيب على إثرهما حتى نهاية البطولة، وأكد أنه فخور بتمثيل المنتخب ولو في مباراة واحدة، مع تمنياته بالاستمرار حتى النهاية، إلا أن قدر الله شاء غير ذلك، وختم: "بإذن الله النشامى قدها". وتفيد المعلومات بأن اللاعب سيبقى مع الفريق حتى نهاية مشواره بالبطولة.

- شجعت النتائج الطيبة للمنتخب الوطني في المباراتين السابقتين، على توافد أعداد جماهيرية أكبر بالمباريات المقبلة للمنتخب، إلى جانب قدوم عدد جيد من المشجعين إلى خلال الساعات الماضية، وهناك عدد كبير من المشجعين بدأوا يفكرون بالسفر إلى الدوحة من أجل مؤازرة "النشامى" في الدور التالي.

- تألق عدد من لاعبي المنتخب الوطني دفع بعض الأندية السؤال عن الفرق التي يمثلها بعض اللاعبين، جماهير الهلال السعودي وخلال الساعات الماضية طالبت بالتعاقد مع الموهبة الأردنية موسى التعمري، فيما تشير مصادر خاصة إلى مشاورات بين لاعب أردني وناد ينشط في الدوري الفرنسي.

- أشادت صحافة شرق آسيا بالمدافع عبد الله نصيب "ديارا" ومدى قوته في الدفاع عن مرمى فريقه أمام كوريا الجنوبية، وإيقافه لأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي هيونج مين سون.











