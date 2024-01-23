أي الزيوت أكثر فائدة وأفضل للطهي؟



ورغم المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى أضرار استخدام زيوت البذور في الطهي، فإن عددا من الخبراء وجمعية القلب الأميركية ينصحون بتناولها.



ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال " الأميركية، فإن زيوت البذور غنية بالدهون غير المشبعة، المرتبطة بالصحة الجيدة.



وقال طبيب القلب وأستاذ التغذية والطب بجامعة تافتس، داريوش مظفريان: "كل الأدلة القوية تشير إلى أن زيوت البذور الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة، مفيدة لصحتنا".



ومع ذلك، أجمع الخبراء على أن زيت الزيتون وزيت الأفوكادو من أهم الزيوت التي يوصي بها أخصائيون بمجال الصحة، من بينهم مظفريان، وأخصائية التغذية الرئيسية في "مايو كلينك"، تارا شميدت، وأخصائية التغذية في "كليفلاند كلينك"، جوليا زومبانو، والتي تعمل في مجال طب القلب الوقائي.



ويوجه أخصائيو التغذية المرضى إلى تلك الزيوت ليس فقط بسبب الدهون الصحية غير المشبعة، لكن أيضا لأن زيت الزيتون وزيت الأفوكادو أقل معالجة بشكل عام من الزيوت الأخرى.



وعلى عكس زيت الزيتون، تميل زيوت البذور إلى أن تكون أكثر معالجة، حيث يتم إنتاجها غالبا باستخدام الحرارة العالية والمذيبات الكيميائية.



وقال مظفريان إن اختيار الزيوت الأقل معالجة، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزيوت التي تحمل علامة "معصور على البارد" أو "غير المكررة"، قد يؤدي إلى المزيد من الفوائد الصحية.



وأضاف أن الحرارة العالية والمعالجة الكيميائية يمكن أن تدمر مادة "البوليفينول"، التي تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تقلل الالتهاب وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.



ومهما كان الزيت المستخدم أثناء الطهي، يبقى من المهم جدا عدم حرقه، حسبما ذكرت زومبانو.



وأضافت: "ستعرف ذلك إذا بدأ تصاعد الدخان من الزيت، ومن هنا جاء مصطلح (نقطة التدخين). إذ يتحلل الزيت ويفقد بعض خصائصه المفيدة ولن يكون مذاقه جيدا".



وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن زيت الأفوكادو لديه نقطة تدخين عالية، مما يجعله جيدا للطهي على نار عالية، نقلا عن الحرة.



