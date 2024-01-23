تعقيم علب المكياج ضروري! لهذا السبب

MENAFN - Alghad Newspaper)وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي لهذا الغرض استعمال مستحضرات التعقيم المخصصة لمستحضرات المكياج.



تنظيف اليدين

ولتجنب وصول البكتيريا والجراثيم إلى علب المكياج من الأساس، ينبغي تنظيف اليدين جيداً قبل استعمال علبة المكياج، مع غلق العلبة فور الانتهاء من استخدامها.



ومن المهم أيضاً تنظيف أدوات المكياج من وقت إلى آخر، نظراً لكونها مرتعاً للبكتيريا والجراثيم، على أن يتم تغييرها بانتظام.



ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى تاريخ صلاحية مستحضرات التجميل والتخلص منها عند ملاحظة أية تغيرات طارئة عليها مثل تغير اللون أو انبعاث رائحة كريهة منها. وكالات

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