أطعمة لا تستحق سمعتها بزيادة الوزن

MENAFN - Alghad Newspaper)غالباً ما يتم الإشارة إلى الكربوهيدرات والسكر على وجه الخصوص، وكذلك الدهون، عند البحث عن السبب وراء زيادة الوزن.

غير أن بعض الأطعمة قد تلاحقها تهمة التسبب في زيادة الوزن ولكنها ليست كذلك، وفق ما نشر موقع "فوكوس" الألماني.



الفاكهة: جميعنا نعلم أن الفاكهة غنية بالفيتامينات المفيدة للصحة. لكن عادة ما يتم تنبيه أي شخص يريد إنقاص وزنه من تناول الفاكهة، لأنها تحتوي على "الفركتوز" و المعروف بـ "سكر الفواكه"، مما يتسبب في زيادة الوزن.

لكن لا يجب إهمال الفيتامينات الموجودة بالفاكهة. لهذا إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي منخفض السكر، يمكنك الاعتماد على البطيخ، اليوسفي أو البابايا.

لأن هذه الأنواع من الفاكهة تحتوي على أقل من 1.3غرام من "الفركتوز" لكل 100 غرام وهي غنية بالفيتامينات.



المعكرونة: لا تحظى المعكرونة الكلاسيكية من المطبخ الإيطالي بشعبية لدى من يسعون إلى إنقاص الوزن.

إذ يحتوي طبق السباغيتي على حوالي 200 سعرة حرارية وعلى 45 غراماً من الكربوهيدرات، مما ينفر الكثيرين منها. منتجات الحبوب الكاملة على وجه الخصوص تبقي معدتك ممتلئة لفترة طويلة وتوفر الكثير من الألياف، ما يقلل الإحساس بالجوع ويعزز الشعور بالشبع.

فإذا كنت تشعر بالرغبة في تناول طبق معكرونة، فيمكنك تدليل نفسك بالقليل من معكرونة "بولونيز" بضمير مرتاح.



لا تستحق سمعتها السيئة!



البطاطا: 100 غرام من البطاطس تحتوي على 15 غرام من الكربوهيدرات. ولكن الخبر المفاجىء لك هو أن البطاطا يمكنها مساعدتك على إنقاص الوزن!

تحتوي البطاطس على البوتاسيوم الذي ينظم توازن الماء وضغط الدم ويساعد على نقل النبضات إلى العضلات والأعصاب.تضمن الألياف شعورك بالشبع لفترة طويلة وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. كما البروتين عالي الجودة والفيتامينات مثل "ب" و "ج" يكمل مزيج العناصر الغذائية وبالتالي فإن البطاطس توفر الوقود المثالي للجسم.



المكسرات: غالباً ما يتم تجنب المكسرات عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن. البندق، على سبيل المثال، يتكون من 65 في المائة من الدهونو 650 سعرة حرارية لكل 100 غرام..لكن المكسرات لا تستحق هذه السمعة السيئة.

لأنها تحد من الشعور بالجوع وتخفض مستويات السكر في الدم. كما يستفيد نظام القلب والأوعية الدموية وأغشية الخلايا من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحتوي عليها.

ولهذا تعتبر حفنة من المكسرات وجبة خفيفة صحية أكثر من تناول كيس من رقائق البطاطس.



الأفوكادو: لا تتضاءل شعبية الأفوكادو، على الرغم من بصمتها البيئية السيئة. لكن تلاحقها بشدة تهمة زيادة الوزن والاضرار بشكل الجسم.

تحتوي الفاكهة على 15 غراماً من الدهون و160سعرة حرارية لكل 100 غرام.لكن الدهون النباتية التي تحتوي عليها الفاكهة منها، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على مزيج صحي للغاية من العديد من المواد الحيوية التي يحتاجها الجسم.

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