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ندوة تناقش الآثار الاجتماعية والنفسية للحرب على الغزيين

1/23/2024 11:39:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أكد متحدثون في الندوة التي أقيمت أول من أمس في المكتبة الوطنية بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والنفسية على شعب غزة"، على أن ما يقوم به العدو الصهيوني يهدف إلى تدمير البنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة من خلال المجازر التي يقوم بها.
تحدث في الندوة التي أدارتها ريم الكيالي، الدكتورة مرام أبو النادي من جامعة البترا، رئيس منتدى المستقبل الثقافي، مدير مؤسسة المفكر للدراسات سابقا عماد الحاج إسماعيل، وحضرها مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة.
بدأت د. أبو النادي بتعريف الصحة النفسية على أنها حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي. وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه.
ولفتت أبو النادي إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع في غزة جراء الحرب الدائرة، وقالت إن الوضع يستعصي على الوصف، وأشارت إلى الآثار والعواقب النفسية طويلة الأمد على الناجين والأسر، ووصلت لمفهوم صدمات الحرب فأي تجربة مؤلمة تنجم عن صراع عسكري تعد صدمة حرب، ويمكن أن تنطوي تلك التجربة على أحداث قد تهدد حياة الشخص أو السلامة الجسدية - مثل التعرض للقصف، أو التعرض لإصابة خطيرة، أو الاعتداء الجنسي، وما إلى ذلك؛ أما عن النتيجة التي تنجم عن صدمات الحرب على الصعيد النفسي فهي اضطرابات الصحة العقلية.
واستعرضت أبو النادي مسببات صدمات الحرب بين أن يشهد الأشخاص اندلاع الحرب وتعرضهم مظاهر العنف مثل رؤية شهداء وجرحى ومشوهين، وغيرها من المسببات والتي يشهدها القطاع إلى هذه اللحظة وقد تكون فئات بعينها أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية ناجمة عن التعرض لصدمة حرب مثل النساء (خاصة الحوامل والأرامل والمراهقات) والأطفال (خاصة أولئك غير المصحوبين بذويهم بمن فيهم الأيتام) وكبار السن (خاصة من فقدوا أفراد الأسرة الذين كانوا يرعونهم)، واللاجئين والنازحين.
وعددت أبو النادي أبرز الأمراض الناجمة عن صدمات الحرب ومنها القلق والاكتئاب والفصام الاضطراب ثنائي القطب ونوهت أن معايير تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة لدى النساء بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.
وخلصت أبو النادي إلى أن العلاج لن يكون سريعا فهو ليس الترياق الذي يشفي بلمسة سحرية فعلاج صدمات الحرب يتطلب الوقت بتوفر الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي ومعلومات الرعاية الذاتية، بينما تحتاج نسبة أقل من الأشخاص إلى مزيد من الرعاية الفردية (في شكل علاج فردي أو جماعي)
عماد الحاج اسماعيل قال ما يزيد الألم أهل غزة، هو تلك الأصوات التي بدأت تتسابق بالإعلان عن استعدادها لإعادة إعمار غزة، وكأن الإنسان الفلسطيني في غزة هو مجرد خلطات اسمنتية وبلوك بناء يمكن إعادة بنائه ببساطة، عن أي إعمار يتحدثون بعد أن شارف النسيج الأمني الاجتماعي في قطاع غزة على الدمار الشامل.
وأكد إسماعيل على أن أهل غزة كانوا وما يزالون يطلبون العيش بمجتمع آمن وكرامة مثل غيرهم من البشر، ولكن آلة الدمار الصهيوني والصمت العالم على هذا الدمار الممنهج جعل مستقبل مجتمع غزة في مهب الريح.
وأشار إسماعيل إلى أننا أمام آلة تدمير مجتمعية، وعدو جل أفراده مرتزقة، لا يعرفون معنى الإنسانية أو العلاقات الأسرية، فالهدف الرئيسية لهذا العدوان على غزة هو "تدمير المجتمع الفلسطيني وتحويله إلى مجتمع يعاني من أزمات اجتماعية مثل التشرد والاعاقات والتفكيك الأسري"، وبالتالي تفكيك العلاقات الإنسانية بين أفراد مما يخلق مجتمعا مشوها وعاجزا.
ورأى إسماعيل أن العدو الصهيوني استخدم أسلوب التدمير والقتل الكامل للأسر التي هي "إصلاح البنية الأساسية في بناء المجتمعات"، وإذا استعرضنا نظرية عالم النفس "إبراهم ماسلو"، حول الحاجات الإنسانية الأساسية للفرد حتى يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه نجدها تتقاطع مع ما يحدث الآن في غزة مثل:
أهم احتياجات الفرد التي تحدث عنها ماسلو هي أولا احتياجات "الفسيولوجية" وتشمل (الغذاء، الماء، الكهرباء، الدواء، المسكن) فقد استهدف العدو الصهيوني هذه الاحتياجات من خلال قطع الماء والكهرباء والدواء عن سكان غزة طبعا تدمير المساكن على سكانها.
أيضا احتياجات الأمان والتي تتضمن (الأمان الأسري والسلامة الجسدية)، وهذه أيضا دمرها العدوان من خلال قصف المستشفيات والتسبب باعاقات جسدية للآلف من أطفال ونساء غزة، اما الاحتياجات الاجتماعية والتي تنطوي على العلاقات الأسرية والعاطفية وحنان الأبوين وهذه قتلها العدو من خلال تركيزه على قتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء لخلق مجتمع غير متوازن وغير آمن وللأطفال الذين فقدوا أمهاتهم أو آباءهم.
اما الحاجة للثقة والقدرة وهذا انعكس على سكان القطاع كاملا، وصولا لمرحلة فقدان الثقة بالعالم والسكوت عما تمارسه آلة العدو الصهيوني من تدمير وقتل ممنهج، وتدمير مدارس وجامعات ومراكز تدريب إبداعية حتى يفقد المجتمع الغزي ذاته لانعدام توفير وسائل وأماكن الإبداع والإنجاز".
وخلص إسماعيل إلى ما جاء على لسان أحد أطفال غزة لمراسل تلفزيوني "لقد قتلوا أبي، لقد فقدت سندي وأصبحت بلا سند، فكيف سأكمل حياتي؟؟"، طفلة أخرى يقول وهي ترتجف، لقد فقدت حضن أمي، لم يعد يحضنني ويدفيني بحضنه"، امرأة أخرى لم تتمالك نفسها مجهشة بالبكاء، فقالت "لقد راح عماد بيتنا زوجي، قتله الصهاينة ولم يعد لبيتنا عماد"، مؤكدا على أن هذه الكلمات خرجت من قلوب وحناجر أناس مقهورين ومظلومين في عالم صامت أو متآمر عليهم، فقط لأنهم يطلبون العيش مثل بقية البشر بحرية وكرامة وأمان على ارضهم.

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