لوحات الجريري مفعمة بشغف الفن وروح التلقائية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- آمنت الفنانة التشكيلية وفاء الجريري بشغفها في حب الرسم التشكيلي، حيث تصفه بـ"العالم الجميل"، الذي تميل به إلى المدرسة الواقعية التعبيرية، متسلحة بحس فني مرهف يظهر في لوحاتها واختياراتها اللونية.

بطاقتها الإبداعية، ساهمت الجريري في توظيف الألوان في اللوحة بما يعكس الروح والفن بالوقت ذاته.

وتتأثر التشكيلية بالمدرسة الواقعية التعبيرية باعتبارها الأساس في الفن التشكيلي، وتترجم الأفكار بأساليب مختلفة وملائمة، ويعد ذلك أيضاً مقياساً خاصاً يبرهن على قوة الفنان الذي لديه رسالة جمالية مهتدية برسالة تأملية تقترب من مذاق خاص، بما تحتويه الروح من عوالم جمالية لا تعثر عليها إلا العين المتأملة، وتعيد صياغتها وفق ذائقتها ولحظة الإبداع الفني وفق ما ذكرته في سياق حديثها لـ"الغد".

ويبرهن التنوع في أحجام وثيمات أعمال الجريري الفنية، على عنوان لافت هو الولع بالرسم المواضيع الواقعية التعبيرية، ورغبتها في تلوين ما يعتمل في دواخلها وأحاسيسها، محترفة بذلك الرسم وحب التعبير عبر ريشتها وألوانها، وتحويلها للواقع بإبداعات فنية.

لم يكن الرسم لدى الجريري موهبة فقط، بقدر ما سعت إليه مهنة ونافذة للانطلاق منها لرؤية أفق فنية متعددة، ترسم ما يميزها وتدمج الألوان وتمزجها مع مزيج الحياة من الأحداث والوقائع التي تعتمد فيها على إلهامها الحقيقي، وهو ما يجعل أعمالها قريبة من المتلقي بعيدة عن التعقيد.

وتقول: "عندما تنظر إلى عمل فني جيد، فإنه يمنحك الطاقة للاستمرار والعمل بنفسك، لأنني أحب أن أقف أمام اللوحة التي تثير بداخلي الحماسة"، مشيرة إلى أنها تعتمد على الدقة والحرفية لإنجاز عمل ممتع يسلط الضوء على زوايا مختلفة الصعوبة في اللوحة، ما يجعلها تحفة فنية تساعد في كسر الملل وابتكار مساحة واسعة من التجديد والتغيير في ديكور المنزل أو المكتب.

وتركز على إظهار قيمة اللون الذي يتحول إلى صياغة تشكيلية لها علاقة بالفن الواقعي التعبيري، لتصبح اللوحة مجالاً للتشكيل الحر ومتنفسا للروح، فكل لمسة لونية في اللوحة هي كشف وإيحاء، مقدمة في جهدها الإبداعي البصري، فتعيد رسم المعالم وفق رؤيتها.

وتتجه الجريري للرسم مع الرغبة في السير على خطى ثابتة عبر الفن، حتى تبرز الغاية في اتجاه الرسم والنظر إلى الذات والعالم عبر اللون بأسلوب واقعي تعبيري وفق رؤاها، معبرة: "الفن التشكيلي بالنسبة لي ليس مجرد فن، إنما هو سيرة حياة لا نهاية لها، فهي دائمة الاكتشافات والتجديد فيها لا ينتهي، ذلك لأن هذا التطور في الفن له علاقة طردية مع التطور البشري على الدوام".

شغف الجريري للفن التشكيلي، جعلها ترفض فكرة الوقوف مكتوفة اليدين بانتظار الوظيفة، فأنشأت مرسمها الخاص الذي أطلقت عليه اسم (شغفي) لأنها مدركة لقدرتها الفنية بتدريب الكثير من هواة الفن التشكيلي، إضافة إلى أنها تدرب على الرسم في مدارس خاصة، مشيرة إلى أنه على مدار نحو خمسة عشر عاماً، عاش معها الرسم شغفا وحلما، وكانت الممارسة الأولى لها للرسم في البيت، عندما كانت تصبغ ألوانها من القهوة وبعض أنواع التوابل، ثم تمزجها مع الصمغ العربي لترسم وجوه الفنانين، والتي حظيت بإعجاب صديقاتها والمقربين منها وتشجيعها على الاستمرارية في الرسم.

وتضيف: "محبتي للفرشاة لا توصف ولي إحساس خاص بعلبة الرسم أنقلهما عند تنفيذ اللوحات، مشيرة إلى أنها انتسبت إلى معهد الفنون الجميلة لمدة سنتين لتقوية مهاراتها نظرياً وعملياً، لكنها في وقت سابق كانت ترسم في أي وقت وتعلمت بمفردها أساسيات الرسم واستخدام اللون وكونت نفسها بنفسها واطلاعها على مقتضيات الإبداع الفني التشكيلي وتقنيات الرسم، إلى أن تمكنت من ممارسة هذا الفن النبيل وفق شخصيتها ورؤيتها بحسب تعبيرها، مبينة: "لقد أحببت الفن التشكيلي ورأيت فيه روعة الإبداع وعشقت تفاصيل الفن لذا تتوزع محاولاتي وتجربتي الفنية بالمدرسة الواقعية التعبيرية".

وقالت الجريري وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين: "إن الفيض التعبيري لا يتقيد بحكم طبيعته اللامرئية، بما هو مألوف أو متواضع عليه، فهو يستفز بصيرتنا ويثير جرأتنا، فاسحاً المجال لرغبات تحررنا وانطلاقنا لا لنزعات جمودنا ورتابتنا. والأشكال من منظوري أنغام بصرية يجب أن ندرك إيحاءاتها البليغة بالعين.

وتستند التشكيلية على رؤاها الفنية الإبداعية في تشكيل لوحاتها مجسدة تصوراتها عبر مفردات لوحاتها التي ترسمها، لتجد لنفسها مساراً فنياً ذا أبعاد جمالية تمزج بين حب الفن التشكيلي، وروح التلقائية.

وقالت: "إن انتسابها وانخراطها في معهد احساس الفنون الجميلة الذي درست فيه لمدة عامين، أضاف لها خبرات ومفاهيما وأسسا ساعدت كثيراً في صقل موهبتها في عالم الفن التشكيلي، مشيرة إلى أنها حاصلة على دبلوم تجميل من مؤسسة التدريب، وتعمل بشكل حر في مرسمها الخاص وتعليم الرسم للأطفال، إلى جانب إقامة ورشات رسم في مختلف مدارس المملكة".













