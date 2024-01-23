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ما مضاعفات التهاب الأذن الوسطى؟

1/23/2024 11:39:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - يعاني غالبية الناس تقريبا من أعراض التهاب الأذن الوسطى، على الأقل مرة واحدة في حياتهم. ويمكن أن تكون لهذا المرض عواقب وخيمة عند تجاهله وعدم علاجه في الوقت المناسب. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتشير الدكتورة أولغا أولانكينا اختصاصية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن التهاب الأذن الوسطى يمكن أن يتطور إلى التهاب السحايا والتهاب العصب الوجهي وتمزق طبلة الأذن وخراج الدماغ وضعف السمع وحتى فقدان السمع.
ووفقا لها، التهاب الأذن الوسطى هو التهاب في أحد أجزاء الأذن، الذي غالبا ما تسببه الفيروسات والبكتيريا. يتطور المرض عادة كمضاعفات للأمراض المعدية (التهاب اللوزتين، الحصبة، التهاب الجهاز التنفسي، الإنفلونزا)، حيث تدخل مسببات المرض الأذن من البلعوم الأنفي وتسبب الالتهاب. وفي حالات نادرة، ينجم المرض عن إصابة، مثل تلف طبلة الأذن أثناء الغوص.
وتقول: "هناك اعتقاد شائع بأن التهاب الأذن الوسطى يحدث بسبب البرد وعدم ارتداء قبعة في الشتاء. ولكن هذا غير صحيح تماما. لأن تعرض منطقة الأذن للبرد لا يسبب التهاب الأذن الوسطى بشكل مباشر. لكن المشي من دون قبعة في البرد يؤثر سلبا في الجهاز المناعي، ويصبح الجسم أكثر حساسية للفيروسات والبكتيريا - العوامل المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن تؤدي إلى تطور التهاب الأذن الوسطى والتهابات أخرى مثل التهاب السحايا".
ويمكن أن تلتهب الأذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية. ولكن الأكثر انتشارا هو التهاب الأذن الوسطى. ويصاب الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى أكثر من غيرهم بسبب السمات الهيكلية للأذن لديهم.
وتشير الطبيبة، إلى أنه في حالة التهاب الأذن الوسطى، يتراكم السائل المصلي والصديد في تجويف الأذن الوسطى، ما يسبب الشعور بالامتلاء وضعف السمع. ومع تقدم المرض، قد يحصل ثقب في طبلة الأذن ويتسرب السائل إلى الخارج. يتضخم الغشاء المخاطي للتجويف الداخلي للأذن الوسطى ويضغط على الأعصاب، ما يسبب ألما حادا يمكن أن ينتشر إلى الصدغ أو العين. وقد يعاني الشخص من الحمى والصداع والدوخة.
وتقول: "يعالج التهاب الأذن الخارجية عادة من دون استخدام مضادات الحيوية، أما علاج التهاب الأذن الوسطى والداخلية، فيعتمد على شدة المرض والحالة العامة للمريض. فإذا كانت هناك علامات لتراكم القيح في تجويف الأذن، أو ارتفاع درجة حرارة المريض، أو وجود خطر حدوث مضاعفات، أو حدوث عملية التهابية عند طفل يقل عمره عن عامين، فلا يمكن تجنب العلاج بالمضادات الحيوية. وقد يصف الطبيب أيضا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتقليل الحمى والألم". وبعد دورة المضادات الحيوية، يمكن وصف العلاج الطبيعي، الذي يسرع تعافي المريض ويمنع تطور المرض إلى مزمن. وإذا كان مسار المرض خفيفا وسببه فيروسات، فلا يعالج بالمضادات الحيوية".
وتحذر الطبيبة من عواقب التهاب الأذن الوسطى الذي يمكن أن يسبب أضرارا صحية جسيمة.
وتقول: "لا توجد وسيلة تضمن 100 بالمائة الحماية من التهاب الأذن الوسطى، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بعلاج التهابات الجهاز التنفسي في الوقت المناسب، وارتداء قبعة خلال موسم البرد، لمنع برودة منطقة الأذن وانخفاض المناعة، واتباع نمط حياة صحي".

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