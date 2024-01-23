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الحسنات ملهمة ريادية بوادي موسى تعبر طريقها بشغف لتمكين السيدات

1/23/2024 11:39:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان - بحسٍّ شغوف بالجمال وصنع قطع مميزة فيها مهارة وحرفية عالية؛ تروي فوزية الحسنات حكاية ملهمة في تطويع الفضة الخام، لتزدهر في وادي موسى وتصنع لنفسها ولسيدات منطقة البترا مستقبل مشرق بحضارة نبطية أردنية تنبض بأصالة المكان.
ولم تكن الحسنات كمثيلاتها من السيدات في منطقتها، إذ كان لديها طموح وإيمان كبير بالوصول والنجاح وسيطرت الرغبة في كسر النمط الموجود والخروج عن المألوف وتطوير نفسها وصولا للإنجاز.
الحسنات التي بدأت كمتدربة في جمعية سيدات الأنباط التعاونية، هي اليوم رئيسة لها ومن مؤسسيها، حيث تهدف لإبراز هوية الثقافة الأردنية وتوفر فرص عمل للسيدات في مجتمعهن، إلى جانب إحياء حرفة صناعة الفضة النبطية بشكل وقالب جديد والتركيز على صنع شيء مميز ومختلف لتكون الجمعية رابطا اقتصاديا وثقافيا لإحياء الثقافة النبطية.
كان حلم الحسنات وسيدات الجمعية أن يتشرفن بزيارة الملكة رانيا العبدالله لتشاهد جلالتها إبداع سيدات المجتمع الأردني، حيث تفاجأت الأسبوع الماضي بإخبارها أن هنالك زيارة من جلالتها للجمعية، وكان الشعور لا يوصف لدى جميع النساء.
وتؤكد الحسنات أن زيارة الملكة رانيا العبدالله منحت جميع النساء هناك دعما معنويا كبيرا وشعورا لا تصفه الكلمات، لتكون تلك الزيارة تتويجا للحلم والإنجاز، ومن أجمل الأيام، حيث شجعت الملكة إنجازات السيدات هناك وقدمت لهن الدعم للاستمرار بالنجاح وتمكين سيدات البترا.
وتبادلت جلالتها الحديث مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والتقت الموظفين في مشغل الحلي الفضية التقليدية، واستمعت لشرح عن التجربة التي يعيشها السياح خلال الزيارة.
وفي حديث خاص لـ "الغد"، بينت الحسنات أن جمعية سيدات الأنباط التعاونية هي أحد مشاريع مؤسسة الحسين سابقا، واستقلت في العام 1999 ومن بعدها بدأت رحلة البحث عن مشروع يساعد السيدات في منطقة وادي موسى والتي تعد منطقة سياحية إلا أن تدني فرص العمل للفتيات، دفعهن لصنع فرصتهن ومن هذا المنطلق انطلقت الجمعية.
وبدأت الحسنات وزميلاتها التفكير بمشروع له علاقة بالسياحة، وجاء المشروع بصياغة الفضة، والفكرة جاءت للحسنات عندما كانت في زيارة لمتحف البترا وفي اللحظة التي رأت فيها إسوارة فضة معروضة ألهمتها أن تبدأ مشروعا حرفيا لإنتاج إكسسوارات "الفضة".
والحسنات كان لديها عشق للإكسسوارات والمجوهرات وحب كبير للفضة، وفي ذات الوقت كانت تبحث عن شيء مختلف ومميز لتبدع به، وفكرت كسائح للبترا الّذي يبحث عن الشيء المميز ويسهل حمله بعيدا عن تكلفة الوزن والشحن، فلهذا اخترت شيئا مميزا ويسهل حمله بالسفر، وفي ذات الوقت مشهور في وادي موسى ويحقق هدف الجمعية في إحياء الحضارة النبطية.
وقالت "السياح يحبون أخذ قطع تذكارية من الأماكن التي يزورونها ولكن أغلب الموجود لم يكن محليا ولا يرمز لتراثنا فالحل كان بتصاميم مستوحاة من روح البترا والتراث الأردني".
وتشير الحسنات إلى أن عملية البحث عن مشروع استغرق سنة كاملة، ففي البداية نظروا حولهم ليعلموا ما الفرص المتاحة في منطقة البترا؟ وقد قاموا بزيارة مختلف الأماكن وخلال هذه الزيارات كانت تتواجد تحف ورموز هندية وصينية وتركية وأمور لا تمثلهم ولا تمثل حضارتهم، هذا الأمر حرك لديهن مشاعر وطنية كون البترا منطقة سياحية ووجهة أولى للكثير من الزوار حول العالم ، ومن غير اللائق بها أن يأتي لها السائح ولا يرى ما يمثلها من حرف وتذكارات.
وقد لمع في عقل الحسنات عمل صياغة الفضة، وتناقشت بالأمر مع باقي السيدات ، ومؤسسة الحسين دعمتهم بالآلات والأجهزة لبدء العمل ومن هنا بدأت التحدي لإثبات قدراتهم.
وتشير الحسنات إلى أن السيدات سلمنها رئاسة المشروع بالرغم من أنها كانت الأصغر بينهن، ولكنهن رأين لديها القدرة على إيصال فكرة المشروع، وفي وقتها شعرت الحسنات بضرورة أن تؤدي هذه المهمة بأمانه، وكانت المرة الأولى لها التي تذهب للعاصمة عمان وقد تحدت نفسها وخوفها.
وتابعت "بالبداية تم شراء مواد خام ومن بعدها بدأ التدريب على صياغة الفضة وقد استعانت بشخص عراقي بالتدريب ولكن بالرغم من ذلك لم يكن هنالك عمليات بيع، ولهذا تم النشر عن الجمعية والتوجه للكثير من المؤسسات والمنظمات. ولكن بالرغم من ذلك كانت الحسنات كلما تواجه عقبة يزداد لديها التحدي.
وتذكر الحسنات أنها شاركت في برنامج قدارات مع مؤسسة نهر الأردن، وكانت تفتقر للقدرات كونها تعيش في منطقة بعيدة عن العاصمة، ولم يكن لديها معرفة جيدة وللمرة الأولى قدمت عرضا تقديميا عن مشروع صياغة الفضة والعمل والخطط التي تسعى لها، واستطاعت بمهارتها أن تحصل على منحة بـ 48 الف وقد كانت المنحة الأولى للجمعية في سنة 2007 ومن خلالها تم تحديث الأجهزة والمبنى وتنظيم دورة تدريبية وكانت هذه الانطلاقة الحقيقية للجمعية.
وتشير الحسنات إلى أن مؤسسة نهر الأردن دعمت الفكرة بتدريب 26 سيدة على صياغة الفضة وساعدت في تأمين ماكينات ومواد خام وتوظف 32 سيدة في مشروعها.
وتذكر الحسنات أنه في سنة 2009 تم إطلاق أول بازار، وكانت المرة الأولى التي تلتقي فيها بجلالة الملكة رانيا العبد الله.
وتوضح الحسنات أن مشروع الصياغة قائم على شراء الفضة المادة الخام بالكيلو وفي مبنى الجمعية هنالك مشغل تتم فيه العملية، حيث يتم تذويب الفضة في الأفران من بعدها تأتي مرحلة التكوين والنحت والتشكيل والتصويب للحصول على القطعة المطلوبة.
وتؤكد الحسنات أن جميع القطع هي صناعة يدوية وهذا الذي يميزها عن غيرها، منوهة أنه تم التركيز على أن لا تكون التصاميم متشابهة، فلكل تصميم قصة مستوحاة من مشهد في زوايا البترا ووادي موسى.
وتلفت الحسنات إلى أن السيدات اللاتي يصممن، معظمهن لم ينهين الدراسة ولكن وصلوا لمرحلة متفوقة بالتصميم وهذا بتقدير العديد من الزوار الذين يرون في القطعة جمالية مميزة وسحرا لا يوصف.
لم يكن الطريق سهلا، ومع الوقت أصبحت الجمعية معروفة للجميع، وانخرطت في المجتمع ومن خلال مركز تدريب وتأهيل وتمكين. وكمدربة سعت الحسنات إلى إحداث فرق وتغيير للفتيات اللواتي يعملن برفقتها وغرس فكرة الاعتماد على الذات.
ومن جهة أخرى حاولت الحسنات أن تساعد السيدات في محيط منطقتها فكل سيدة كانت تأتي للجمعية تسعى للتأثير فيها بطرق إيجابية، فبعضهن لم يكن بمقدورهن إكمال دراستهن، وكانت تحفزهن لإنهاء المرحلة الثانوية ومِن هن مَن أكملن الدراسة بالجامعات والدراسات العليا، وتحفيز أخريات للحصول على وظيفة، وكذلك بعض السيدات لم يكن يستطعن المجيء للجمعية ، وساعدتهن على عمل مشاريع خاصة من داخل بيوتهن، حتى أن الحسنات تؤكدعلى أن الجمعية مفتوحة لهن بأي وقت لاستعمال الماكينات إذ شعرت أنها تجربة وفرصة لتفيد غيرها، مؤكدة بذلك أنها دائما تشجع السيدات لأداء دورهن في مجتمعاتهن.
وتلقت الحسنات دعما كبيرا من عائلتها وزوجها الذي ساندها؛ لتحقق ما تسعى له، لذلك سعت الحسنات للموازنة بين دورها كأم وزوجة، وحرصت على أن تغير تفكير أولادها لكي يتميزوا في المجتمع.
استطاعت أن تسوق منتجاتها داخل البترا وخارجها، والسياح كانوا يسوقون لهم بعرض القطع التي يشترونها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير الحسنات أن الجمعية تضم 12 سيدة من المؤسسين من 1999 ولهذه اللحظة أكثر من 500 سيدة استفادت من هذا المشروع، فعلى مستوى الجمعية 200 سيدة وعلى مستوى المجتمع من دورات ولقاءات تم تمكين 500 سيدة وإعطاء دورات تدريبية تمكن السيدات من عمل مشاريع خاصة بهن، منها تحضير الجبن والمربيات والصابون والشوكلاته.
وتشير الحسنات إلى أن مشروع صياغة الفضة مصنف كمهن خطرة لصعوبته، إذ تستخدم مواد كيميائية ولكنهم استحدثوا جميع هذه المواد واستبدلوها بمواد آمنة فالسلامة العامة تأتي أولوية، مشيرة إلى أن تلقي دورة المتمكن في صياغة الفضة تحتاج من 6 أشهر لسنة ليخرج المنتج بجودة عالية.
وتشير الحسنات إلى أن مبنى الجمعية يتكون من طابقين، الأرضي والذي يضم مركز العرض والثاني يضم المشغل، فالزائر يأتي للمشغل ويرى مراحل العمل ومن بعدها يختار ما يريد ويرى كيف تخرج هذه الجمالية من القطع الخام.
وتذكر الحسنات أنه في العام الماضي تم توفير "التجربة السياحية" في مشغل الجمعية والتي تمكن السائح من العمل على القطعة التي يريدها بيديه ويعيش التجربة بصياغة شيء مميز وبهذا يحصل على التصميم الذي يريده وقد لاقت التجربة رواجا كبيرا.
وتوضح الحسنات أن المشروع مبني على احتياجات المنطقة وأساسه الاستدامة، وهذا الذي أوجد الثقة ما بينها وبين المجتمع فأي دورة تعقد لصياغة الفضة هنالك أعداد كبيرة تسجل بها.
من أبرز التحديات التي واجهت الحسنات والجمعية هو الدعم وكذلك التسويق مع وجود منافسين في السوق ممن يبيعون الفضة الهندية، فبعض التصاميم كانت مبيعاتها عالية، ولكنهم قاموا بتقليد التصميم، وبالتالي ضاعت قيمة القطعة الأصلية، منوهة أنه في الشهر يتم تصنيع 2 كيلو فقط بسبب صعوبة العمل ولأنها صناعة يدوية فبعض القطع قد تأخذ أسبوع عملٍ لتخرج بدقة وإتقان والبعض لا يصدق أنها صنع يدوي لأن الحرفية عالية.
وتذكر الحسنات أنه في العام 2019 استطاعت الجمعية الحصول على زاوية داخل مركز الزوار مع مجموعة جمعيات وفي هذه الزاوية تعرض أعمالها بالرغم من صغرها إلا أن المبيعات جيدة جدا.
وتؤكد الحسنات أن ما يهم الآن هو التركيز على أفكار تدعم حضارتنا وتدعم الإرث الأردني وكذلك التركيز على إظهار المعالم الأردنية وجماليتها والتراث والحضارات العربية التي سكنت الأردن ونوصل هذه الرسالة للعالم ليأتي لزيارة الأردن.
الحسنات وفريقها قدمن قصتهن بشغف وعزيمة وإصرار، وسيستمررن في صياغة الفضة لإحياء الحضارة النبطية ولدى الحسنات أفكار مستقبلية فريدة من نوعها في البترا لجذب السياح وستستمر في عملها وتتطور وتجتهد من أجل نساء مجتمعها.
وختمت الحسنات حديثها بقولها "لولا السيدات بالجمعية لم نكن لنصل لهن، فنحن فريق يكمل بعضه البعض وجميع السيدات بذلن جهودا كبيرة للوصول إلى هنا" مؤكدة بذلك أنها تسعى للمساهمة في مساعدة السيدات في مجتمعها وتمكينهن.

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